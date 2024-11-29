CHP ve DEM Parti'den kayyuma karşı ortak çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan kayyum sisteminin kaldırılması için hükümete çağrı yaptı.

CHP lideri Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları bugün CHP'nin Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Liderler yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında ortak açıklama yaptı. İlk sözü alan DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, Kürt meselesinin çözümünde CHP'nin önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

"CHP sadece söz söyleyen, katkı sunan değil aslında geçmişiyle, birikimiyle, deneyimiyle Kürt meselesinin çözümünde çok önemli bir rol oynayabilir. Oynayacağına eminiz" diyen Bakırhan, görüşmede Kürt meselesinin çözümünde "demokratik bir zeminin oluşması için" neler yapabileceklerini ele aldıklarını, gündemlerindeki bir diğer konunun ise kayyum olduğunu dile getirdi.

Bakırhan: Kayyım Türkiye'de yönetim rejimi oluyor

Kayyumun artık sadece DEM Parti'nin meselesi olmadığını belirten Bakırhan, "Kayyım yavaş yavaş Türkiye'de bir yönetim rejimine doğru yol alıyor" dedi.

"CHP'nin kayyımlar konusunda ortaya koymuş olduğu pratik değerli ve kıymetliydi" ifadesini kullanan Bakırhan, aralarında CHP'nin de bulunduğu partilerin Meclis'e sunduğu ve kayyum uygulamalarının kaldırılmasını öngören kanun tekliflerinin "önemli ve kıymetli" olduğunun altını çizdi. Bakırhan, "Bu yasa tasarısı umarım Meclis'te iktidara mensup milletvekilleri tarafından da doğru okunur. Türkiye demokrasisi bu kayyım belasından, kayyım lekesinden yasal düzenlemeler yapılarak kurtulur. Bu ülkeyi bu ayıptan hep birlikte umarım kurtarırız" şeklinde konuştu.

Parlamentoda temsil edilen on siyasal parti geçen hafta kayyum uygulamasının kaldırılmasını istemişti. TBMM'de grubu bulunan CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet-Gelecek grubu ile DEVA ve Meclis'te grubu bulunmayan Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti kayyumun kaldırılmasını öngören kanun teklifine imza atmıştı.

Özel: AK Parti'den MHP'den ayrışmayan bir adım bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada kayyum uygulamasına karşı verilen kanun teklifine iktidardan destek istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fotoğraf: ALP EREN KAYA/ANKA

"Burada bu teklifin altında imzası olmayan iki parti var: Biri AK Parti, biri MHP" diyen Özel, ancak dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kayyumlara karşı bir yasal düzenlemenin bu Meclis tarafından yapılması gerektiğini söylemesinin "çok kıymetli" olduğunu vurguladı. Özel, "Geçen hafta muhalefetin hep birlikte, bir parti dışarıda kalmadan attığı bu adıma MHP'nin dün gösterdiği yaklaşımı çok kıymetlendiriyorum. Bu konuda AK Parti'nin tutumunu ve olumlu bir adımını bekliyoruz. Bu konuda grup başkanvekillerimiz de AK Parti'nin grup yönetimiyle hızla görüşecekler. Bu konuda kendilerinden, MHP'den ayrışmayan bir adımı bekliyoruz ki bu sorun çözülsün" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız dün Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; belediyelere kayyum atanması tartışmalarına değinerek, "Tutuklamalar ya da son uygulamalarla kayyum atamalarının önüne geçmek için biz, Seçim Kanunu'nu, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele alıp soğukkanlılıkla, suçsuzluk karinesini unutmadan bu işi tartışmak zorundayız. Onun için de bu kanunlara ihtiyaç vardır" demişti.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan sürece ilişkin olarak da "Biz şeffaf, samimi, toplumsal mutabakata dayanan bir sürecin işletilmesini, bu sürecin işletileceği yerin mutlaka ve mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi olmasını, hiçbir partiyi ve toplumun hiçbir kesimini dışlamaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Özel, "Şehit aileleri ve gazilerin 'Olmaz' dedikleri bir sürecin olmayacağını, onların da mutlaka sürece katılmaları" gerektiğini ifade etti.

İmralı ile görüşme sorusuna yanıt

Öte yandan DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, "Adalet Bakanlığına İmralı ile görüşmek için bir başvuru yaptınız. Bununla ilgili bir yanıt geldi mi? Olumlu bir yanıt gelirse nasıl bir heyet gidecek, eş başkanlar düzeyinde mi olacak?" şeklindeki soruya da yanıt verdi. Bakırhan, "Başvuru yaptık, ama henüz başvurumuza resmi bir yanıt gelmedi. Olumlu bir yanıt gelmesini umuyoruz. Önemli olan oraya kimin gittiği değil, oradan ne söylendiği ne düşünüldüğüdür, onun için bekliyoruz" dedi.

ANKA / JD,ET

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