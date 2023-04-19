CHP temsilciliğine saldıran 8 şüpheli aranıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğine gece saatlerinde düzenlenen saldırıyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Valiliği sekiz kişinin arandığını bildirdi.

Gece saat 01.00 sıralarında temsilcilik binasındaki flamalar kesilmiş, vitrin camlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının kısaltması olan RTE harfleri yazılmıştı. Plakasız olduğu belirlenen bir motosikletten de binanın önünde havaya ateş açılmıştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "6 şüphelinin parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına karıştığı, plakasız bir motosikletteki 2 şüphelinin de havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edilmiştir" denildi.

Olay yerinde 3 adet kurusıkı silah kovanı bulunduğu belirtilen açıklamada şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saldırıyı sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Saldırıyla ilgili iktidarı suçlayan Kaftancıoğlu, "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!" ifadelerini kullandı.

DW/TY,BK

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