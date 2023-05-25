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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacakFotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

CHP seçim güvenliği için ikinci tura hazırlanıyor

Gülsen Solaker
1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, ikinci tura hazırlık konusunda "Sürecin yönetilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesinde öneri ve eleştirilerden faydalandık. Bu yeni bir seçim, herkes sandığa gitmeli" dedi.

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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİTEM) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik seçimin ilk turunda kurulan bilgi işlem sisteminin hiçbir sorun yaşanmadan çalıştığını belirterek, ikinci tur için ise veri güvenliğini ve veri hızını arttırmaya yönelik bir güncelleme yaptıklarını kaydetti.

Çelik, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından başlayan tartışmalar üzerine bu görevdeki Onursal Adıgüzel'in istifasının ardından bilgi işlem sisteminin başına atanmıştı.

CHP'de düzenlediği basın toplantısında Çelik, bilim insanları ile vatandaşların eleştiri ve önerilerini aldıklarını ve sürecin yönetilmesi ve sistemlerin iyileştirilmesinde bu öneri ve eleştirilerden faydalandıklarını söyleyerek, olası siber ataklara karşı, siber güvenlik tedbirleri yanında, ağ ve sistem güvenliği ile ilgili profesyonel hizmetler alındığını da bildirdi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİTEM) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİTEM) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış ÇelikFotoğraf: CHP

"Sektörel tanınmışları olan profesyoneller, ağ ve sistem güvenliği, mobil uygulamalar, veri tabanları, internet altyapıları, siber istihbarat konularında çalışmak üzere göreve başlamıştır" diyen Çelik, seçim sisteminin esasının sandık güvenliği olduğunu ve bunun için de gerek partilerin gerekse gönüllüler ile STK'ların hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

İkinci turda sonuçlar daha çabuk gelecek

CHP'li yetkililer seçimin ilk turu akşamında bilgi işlem açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, sistemin iyi işlediğini belirtirken, ancak kamuoyu ile iletişim açısından bazı yanlışlıklar yapıldığını söylüyor.

Aynı zamanda edinilen bilgiye göre ikinci tur hazırlıkları kapsamında CHP ilk turda verim alınamayan bazı sandık görevlilerini de değiştirerek yerlerine daha güvenilir kişileri koydu.

Bu arada ikinci tur sonuçlarının sadece cumhurbaşkanı seçimi pusulası sayılacağı için daha hızlı alınması bekleniyor.

Çelik: 2 bin 645 sandık sonucu düzelttirildi

İlk turda olduğu gibi ikinci turda da seçim günü oy verme işleminin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ile ıslak imzalı tutanakların teslim alınması esas olacak.

Seçim sonrasında ise daha önceden eğitilen okul bilişim sorumluları tarafından seçim sonuçları genel merkeze aktarılacak ve ayrıca ıslak imzalı tutanakların ilçe başkanlıklarına teslimi ve varsa tutanaklar arasındaki farklılıkların tespit edilip hukuki süreçlerin başlatılması önemli olacak.

Çelik, 14 Mayıs'ta yapılan oylama sonrasında CHP sistemi tarafından ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ile Yüksek Seçim Kurulu'nun SEÇSİS'e girdiği oylar arasında farklılıklar tespit edildiğini de hatırlatarak, aleyhte farklılık bulunan sandıklardan 2 bin 645'inin örgütlerin itirazlarıyla düzelttirildiğini belirtti.

İlk tur seçimlerin sonunda ulaşılamayan ıslak imzalı tutanaklarla ilgili soruya karşılık da Çelik, "190 binin üzerindeki sandıktan 313 ıslak tutanağa ulaşılamamıştı, sonrasında bütün tutanaklara ulaşıldı. Sonucu değiştirecek bir durum yoktu" yanıtını verdi.

CHP seçim takip ekranı yayınlamayacak

Çelik ayrıca kamuoyunda yanlış bir algı bulunduğunu, seçim sonuçlarını an be an yayımlamanın hiçbir partinin görev ya da sorumluluğu olmadığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Hem medyada hem de sosyal medyada CHP'nin bir haber ajansı ya da medya kuruluşu gibi seçim takip ekranı yayınlayacağı ile ilgili bir beklentinin oluşuğu görülmektedir. Bizim seçim takip ekranlarımız siyasi karar vericilerin ve parti sözcülerin halkı bilgilendirmekte kullandıkları bir takip ekranıdır. Siyasi partiler, seçim takip ekranı şimdiye kadar yayınlamadıkları gibi bu seçimde de yayınlamamışlardır."

Çelik, siyasi partiler için seçimlerde asıl esas olanın sistem değil ıslak imzalı tutanaklar olduğunu da vurgulayarak, "Bu seçim yeni bir seçimdir. Yani maç 0-0'dır" dedi.

 

DW-Korrespondentin Gülsen Solaker
Gülsen Solaker Dış politika ve iç siyasi gelişmeler ağırlıklı olarak 1997’den beri çalışan gazeteci.
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