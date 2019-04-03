CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak seçim sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili açıklamasında yeniden sayımla ilgili kendilerine ulaşan verileri paylaştı. Öztrak, İstanbul'da İmamoğlu'nun 17 bin 919 oy farkıyla önde olduğunu söyledi.

Öztrak "İstanbul'da saat 12.30 itibarıyla güncellenmiş yeniden sayım sonuçlarıyla ilgili bana intikal eden bilgileri paylaşıyorum. Bizim örgütlerimizin takip ettiği verilere göre, İstanbul'da sayım yapılan 31 bin 186 sandığın 15 bin 209'unda, yani kabaca yüzde 49'unda yeniden sayım işlemi bitmiştir. YSK'nın son verilerine göre ise Sayın Binali Yıldırım'ın aldığı oy 4 miyon 153 bin 582'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501'dir. Sayın Ekrem İmamoğlu, 17 bin 919 oy farkı ile öndedir. Kalan sandık sayısı da, mevcut sayım da, ortaya çıkan eğilimler de sistemli bir hata olmadığını ve normal koşullarda bu farkın kapanamayacağını göstermektedir. Biz oyların sayılmasından korkmuyoruz. Müdahale olmazsa seçimin sonucunun değişmeyeceğinden eminiz" dedi.

CHP Sözcüsü, sandık kurulu görevlilerinin GBT'lerinin incelendiği iddialarına da değindi. "Sayım süreci başladıktan sonra Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla savcıların seçim kurullarında görev yapan, veri giren, oy çuvallarını teslim alan ve oyları sayan sandık kurulu üyeleri hakkında araştırma başlatması. Bununla ilgili bilgi toplamak için polisleri kurullara göndermesi, mülkiye müfettişlerinin bazı seçim kurullarına gidip evrak talep etmeleri kabul edilemez bir durumdur" diyen Öztrak "Seçimden önce önlerine her gelene terörist damgası vuranların şimdi de seçim sandıklarında görevlilere baskı yapmak amacıyla onlar hakkında terörle ilgileri olduğuna dair soruşturma yapılması ve onlara terörist yaftasını yapıştırmaları kabul edilemez. Demokrasi ayıbıdır" ifadeleri kullandı.

Ömer Çelik

AKP Sözcüsü Çelik: Gayet olağan bir durum

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili yaptığı açıklamada yaşanan sürecin gayet olağan bir durum olduğunu savundu.

Çelik "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Bu süreci, maalesef bazı grup ve odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu gayet olağan bir durumdur. Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler. Sonucu YSK belirler. Hepimiz de buna saygı duyarız" dedi.

AKP Sözcüsü "Yabancı gözlemciler kendi görev sahalarını Avrupa içinde tutarlı şekilde değerlendirirken, Avrupa dışına çıkınca görev tanımlarının dışına çıkıyorlar. Bir takım spekülatif, bazı partilerden duydukları yorumları resmi görüş gibi aktarabiliyorlar. Durduk yere 'YSK'nın görevini tam olarak yapması sağlanmalıdır' gibisinden açıklamalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik "CHP 'sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak' diyor. Böyle bir teze sahipseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Bırakın sayım yapılsın" şeklinde konuştu.

Çelik "Mazbata sürecini 'sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım' diye düşünmek lazım. Bu süreci akamete uğratıp da mazbata fetişizmi yaratmaya gerek yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir" dedi.

Oy sayımı sürüyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde bitirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında, AKP'nin itirazı üzerine bazı ilçelerde oyların tamamı bazılarında ise geçersiz oyların tamamı yeninden sayılıyor. İlk sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun 21 bin civarında oyla önde götürdüğü yarışta fark itirazların ardından 18 bine kadar geriledi.

DW,BW/GY

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