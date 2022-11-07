CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığı yönündeki iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyacağını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

Fezlekede, bu paylaşımın "Terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda" olduğu belirtilerek, Tanrıkulu'nun "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği kaydedildi.

Tanrıkulu, bu paylaşımında "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" ifadelerini kullanmıştı.

Tanrıkulu'nun sözlerine CHP yönetiminden destek gelmemiş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz" demişti.

Ne olmuştu?

PKK, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, son birkaç ay içinde 17 mensubunun Zap ve Avaşin bölgelerinde kimyasal silah kullanılarak öldürüldüğünü iddia etmişti. PKK'ya yakın ANF haber ajansı ise kimyasal gazdan etkilenerek öldüğü öne sürülen iki PKK'lıya ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlamıştı.

Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve AKP'li yetkililer iddiaları yalanlamıştı.

Erdoğan 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, kimyasal silah iddialarının araştırılmasını isteyenleri işaret ederek, "Bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TBB Başkanı Korur Fincancı tutuklanmıştı

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasının araştırılmasını isteyen Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

TBB Başkanı Korur Fincancı bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, görüntüleri izlediğini belirterek, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda" demiş, uluslararası sözleşmeler kapsamında bölgede bağımsız heyetlerce inceleme yapılması gerektiğini ifade etmişti.

DHA,DW/JD, BK