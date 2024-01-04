CHP-Memleket Partisi'nden iş birliği için ilk adım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yerel seçimlerde iş birliği seçeneklerini görüşmek üzere Ankara'da CHP'nin Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin planlanan gündemi yerel seçim olsa da dün Yargıtay'ın Can Atalay kararı, görüşmenin ana çerçevesini oluşturdu.

Özel, "Dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve belediye seçimlerine, yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. MYK'mızın ve Parti Meclisimizin olağanüstü gündemi, içinde bulunduğumuz Anayasaya karşı darbe girişimidir. CHP'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bir gün, bugünkü gündemle Parti Meclisi'miz yeniden toplanacaktır" dedi.

Özel, İnce ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da "Memleket meselelerini halkın meselelerini konuştuk ve önümüzdeki süreç içerisinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık" dedi. İnce de "Kendisiyle memleket meseleleri üzerine değerlendirmelerimiz oldu. Tabii ki önümüzdeki seçim süreciyle ilgili kaygılarımızı dile getirdik" açıklamasını yaptı.

Edinilen bilgiye göre Özel, görüşmede 31 Mart seçimlerinde bir oyun bile önemli olduğunu söylediği ve her türlü iş birliği zeminini oluşturmak istediğini İnce'ye iletti. İnce'nin de bu görüşe katıldığı aktarıldı. Açıklamasında daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirdiği ziyarete işaret eden İnce, İmamoğlu'na verdiği desteği hatırlatarak CHP ile her türlü iş birliğine açık oldukları mesajını verdi.

Görüşmede İnce'nin "Sizin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanmanızı beklemiyordum. Ben iki kez denedim, olmadı siz zor bir işi başardınız" sözleriyle tebrik ettiği de öğrenildi.

İnce CHP'ye dönecek mi?

Siyasi kulislerde İnce'nin partisini feshederek CHP'ye katılacağı iddia ediliyor. Ancak bu iddiayı doğrulamayan CHP ve Memleket Partisi kurmayları, "iş birliği ile birleşme" konularının ayrı zeminler gerektirdiğini söylüyor.

CHP ve Memleket Partisi liderleri Özgür Özel ve Muharrem İnce kurmaylarıyla birlikte Fotoğraf: CHP/Foto: Alp Eren Kaya

CHP'li yetkililer, "Eğer (Memleket Partisi) CHP'ye katılmak istiyorsa, niyeti varsa partisi feshedildikten sonra bu gündeme gelebilir. Bir başka partinin genel başkanına 'CHP'ye gel' diye çağrı yapılması şık olmaz" diyor. Memleket Partisi'nde ise bakış açısı farklı. Memleket yetkilileri, davetin CHP'den kendilerine gelmesi halinde partiyi feshetme adımını parti içerisinde konuşabileceklerini kaydediyor.

Özel-İnce görüşmesinde yer alan bir kurmay da DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede "Muharrem İnce, CHP'den ayrıldıktan sonra ilk kez CHP'ye karşı bir adım atmış oldu. Kendi iç dünyasını bilemeyiz, ancak izlenim ve yorumumuz yeniden CHP'ye dönmek istediği yönünde" ifadelerini kullandı.

Özel'den iade-i ziyaret

Özgür Özel'in de yakında Memleket Partisi Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ziyaretin ardından CHP ile Memleket Partisi arasındaki iş birliği sürecinin canlandırılması hedefleniyor. Bu ziyaret sonrası iş birliğinin detaylarına karar verilmesi planlanıyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlık için geçmişte yarışan ve CHP'nin 2018'de cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, daha sonra yaşadığı anlaşmazlıklar üzerine CHP'den ayrılmış ve kendi partisini kurmuştu. Partisinin resmi ilanını 2021 yılında yapan İnce üç yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelmiş oldu.

Aday kararları ertelendi

CHP'nin Parti Meclisi toplantısında aralarında Adana, Mersin, Hatay, Aydın'ın da bulunduğu iller ve 200'e yakın seçim bölgesinde adayların belirlenmesi bekleniyordu. Ancak Yargıtay'ın Can Atalay kararı nedeniyle bu görüşmeler önümüzdeki haftaya bırakıldı. Parti Meclisi'nde "hukuk darbesi" olarak yorumlanan Can Atalay kararına ilişkin atılacak adımlar ele alınıyor. Özgür Özel, İnce görüşmesi sonrasında "Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin son perdesi oynandı" sözleriyle karara tepki gösterdi.

Öte yandan İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu da yarın İstanbul’da adaylığının tanıtım toplantısını gerçekleştirecek ve yeni projelerini açıklayacak. Bu toplantıda diğer ilçe başkan adaylarına dair bir açıklama yapılmayacak.

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