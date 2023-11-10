CHP Meclis'te adalet nöbeti başlattı

Yargıtay 3. Ceza Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını kabul etmeyerek kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine TBMM Danışma Kurulu'nu toplama girişimleri sonuçsuz kalan CHP dün akşamdan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda "adalet nöbetine" başladı.

Eylemin ilk gününde nöbette kalan vekilleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından yaptığı basın açıklamasında "Darbe girişimine karşı kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Özel: Anayasaya kafa tutmak suçtur; darbe girişimidir

Özgür Özel "Anayasamızda AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olduğu, kesin olduğu yazdığı halde Yargıtay 3. Ceza Dairesi AYM kararına, dolayısıyla anayasaya, dolayısıyla hepimizin ortak toplum sözleşmesine kafa tutmaktadır. Bir yargı içerisindeki bir klik, AKP içindeki bir ekipten bir klikten ve MHP'den aldıkları cesaretle Anayasa’ya kafa tutmaktadırlar. Anayasa'ya kafa tutmak, suçtur; Anayasa'ya kafa tutmak, darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Siz hepimizi bir arada tutan Anayasa'yı yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz?" şeklinde konuştu.

Özel'den vatandaşlara direnme çağrısı

Özel, "Biz bundan sonraki süreçte, bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bütün vatandaşlarımızın bu darbe girişimine karşı seslerini yükseltmeye ve anayasayı hiçe sayan, Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayan bu yaklaşıma karşı direnmeye devam ediyorum. 15 Temmuz'da darbe girişimini hepimiz karşısında yer alarak bastırdık. Ama darbeleri halk bastırır, millet bastırır. Bu darbe girişimini de millet bastıracağına, püskürteceğine, buna yeltenenlerin pişman edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'den Numan Kurtulmuş'a çağrı

Özel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Danışma Kurulunu toplantıya çağırmaması ile ilgili olarak "Sayın Grup Başkanvekilimiz kendisiyle yaptığı görüşmede de Numan Bey ‘Bu seferlik beni mazur görsünler’ diye bir ifade kullanmış. Gün boyunca ne oldu da Numan Bey, Danışma Kurulu'nu, partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını davet ediyorken bundan geri durdu. Ben Numan Bey'e hiç yakıştırmam, hiç kondurmam ama galiba dün akşam kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakkümüne dönüştürmeye çalışan birileri varken bugün de yürütmenin yaşamaya tahakkümüyle ilgili bir girişim oldu. Böyle anlaşılıyor. Değilse bunun düzeltilmesi lazım. Ben Numan Bey'den bu konuda bir şeyler duymak isterim. Bütün Türkiye duymak ister" dedi.

Türkiye Barolar Birliği yürüyüş düzenleyecek

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) öncülüğünde, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının da olduğu çok sayıda kuruluş bugün Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndan Yargıtay’a “Hukukun Üstünlüğü” yürüyüşü düzenleyecek.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında "hak ihlali" kararı vererek tahliyesini istemiş, ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi dün açıkladığı kararda AYM'nin kararına uyulmamasına ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

DW / SSB, BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?