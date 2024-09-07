CHP lideri Özel'den delegelere "tüzük" teşekkürü

CHP'de Genel Merkez'in kurultaya getirdiği yeni tüzük metni, hiçbir değişiklik olmadan oy çokluğuyla kabul edildi. CHP lideri Özel, sağlanan mutabakat için tüm delegelere teşekkür etti.

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda yeni tüzük maddelerine yönelik oylama dün sona erdi. Genel Merkez'in kurultaya getirdiği metin, hiçbir değişiklik olmadan oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel teşekkür konuşması yaptı. Özel, "Bu tüzük kurultayının sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diyerek sağlanan mutabakat için tüm delegelere teşekkür etti.

Özel, "Bundan sonra da beraberlik mesajları vermeye ve Türkiye'ye 'biz seni yönetmeye hazırız, biz sana vadettiğimiz demokrasiyi kendi partimizde yaşıyoruz, yaşatacağız ve bundan sonra seni Türkiye'yi en iyi biz yöneteceğiz' demeye hazırız. Bunun adımını bugün içe dönük tartışmalarla yaptık. Çok sağlıklı, çok başarılı, çok olgun ve minnet duyguları içinde uğurladığım önceki genel başkanlarım da aktarmamı istediler. Ayrı ayrı teşekkür ettiler. Büyük bir memnuniyetle takip ettik" dedi.

CHP lideri, "Şimdi gidiyoruz, yarın bu salona ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacak hükümet programını, parti programını yazmak üzere iki günlük yol haritamızı, usulleri belirlemek üzere ortaya koyacağımız beynimizi, yüreğimizi dinlendirmeye gidiyoruz. Yarın bunu yapıp kısa sürede programımızla gerçekleştirecek iktidar yürüyüşünde hep birlikte ortaklaşacağız" diye ekledi.

Yeni tüzükte neler var?

Yeni tüzükteki en tartışmalı başlıklar, ön seçim ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde öngörülen değişikliklerdi.

CHP yönetimi milletvekili adaylarının belirlenmesinde genel merkeze yüzde 15 kontenjan vermek istiyor. Hâlihazırda bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor. Bazı partililer bu adımın seçim sürecine yerel örgütlerin katılımını azaltacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

Ayrıca hâkim denetiminde ön seçimin zorunlu olmaktan çıkarılarak; örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması veya örgüt denetiminde aday yoklamasını içeren karma bir sistem öngörülüyor. Ancak hâkim denetiminde ön seçimde ısrar eden üyeler de bulunuyordu.

Tüzük değişikliğiyle milletvekili ve belediye başkanlarına üç dönem sınırı da getirilecek. Komisyonda kabul edilen taslağa göre üç dönem sınırı milletvekilleri için 27'nci dönem itibarıyla başlayacak.

Kılıçdaroğlu gerilimi

Ankara'daki kurultayda 81 ilden temsilciler, milletvekilleri, parti yetkililerinin oluşturduğu ve çalışmaları bir süredir devam eden tüzük komisyonu toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ANKA

Yeni tüzüğün belirlendiği kurultayda maddeler üzerine görüşmeler devam ederken CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, söz aldığı sırada, kürsüden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gelmeyişini eleştirdi. Bunun üzerine Ankara Milletvekili Deniz Demir, oturduğu yerden Horzum'a tepki gösterdi.

İki gün boyunca program çalıştayıyla devam edecek olan CHP kurultayı, yarın sona erecek. Ardından ise partinin kuruluş yıldönümü dolayısıyla 9 Eylül Pazartesi günü Anıtkabir ziyaret edilecek.

CHP'nin mevcut tüzüğü en son 9-10 Mart 2018 tarihli 19'uncu Olağanüstü Kurultay'da yenilenmişti. O dönemde yapılan değişiklikler yeterli görülmemişti.

Bu kurultayda partinin "anayasası" niteliğindeki tüzüğünün yenilenmesiyle eş zamanlı olarak parti programının da mevcut zamana ve koşullara uygun olarak değiştirilmesi çalışmalarına başlanması ve son iki gündeki çalıştayda bu konu üzerinde yoğunlaşılması planlanıyordu.

Normalde 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılması planlanan ve parti içinde uzun zamandır konuşulan tüzük kurultayı 31 Mart yerel seçimlerine hazırlık amacıyla Eylül'e ertelenmişti.

DW,GS,ANKA/CÖ,MUK

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