CHP kurultayında PM ve YDK için oylar sayılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi, sandıklar kapandı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilileri tarafından başlatılan oy sayımı sürüyor.

PM asıl ve yedek üyelikleri ile YDK asıl ve yedek üyelikleri için başvuru süreci dün saat 19.00'da tamamlandı. Aday listeleri itiraz işlemlerinin de tamamlanmasının ardından kesinleşti. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu.

Özel'in listesinde kimler var?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PM için hazırladığı "anahtar listede" şu isimler yer aldı: "Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Hacer Taş Gültepe, Gamze Taşcıer, Bora Terzi, Vahap Tuncer, Melisa Uğraş, Ahmet Hakan Uyanık, Cumhur Uzun, Pınar Uzun Okakın, Ediz Ün, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Hüseyin Yaşar, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Sinan Adıyaman, Ertan Akbaba, Zeliha Aksaz Şahbaz, Erdal Aksünger, Erkan Aydın, Cem Aydın, Ergül Aydınlık, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Dursun Bulut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Mehmet Burak Cop, Gizem Çoşkun, Murat Çan, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gül Çiftçi Binici, Mehmet Alkım Denizaslanı, Emin Umut Dikili, Bedirhan Berk Doğru, Burcu Düzen, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ali Abbas Ertürk, Berker Esen, Ali Haydar Fırat, Yalçın Görgöz, Altınay Görmüş, Hüseyin Can Güner, Nazan Güneysu, Aysu Bahar Gürlek, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan İrem, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ahmet Kaya, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Fatma Köse, Mustafa Murat Kubilay, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Sadi Özdemir, Şaziye Öztürk, Haşim Öztürk, Selin Sayek Böke, Murat Sönmez"

Özel'in, YDK aday listesi ise şöyle: "İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür"

Fotoğraf: ANKA

Oğuz Kaan Salıcı'nin listesi kimlerden oluşuyor?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın "Denge ve Denetleme Listesi" başlıklı listesinde Parti Meclisi adayları şöyle:

"Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Tahtasız, Mahmut Tanal, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Koza Yardımcı, Melisa Yıldırım, Mehmet Yıldız, Ayşegül Yıldız, Bülent Yücetürk, Mustafa Adıgüzel, Armağan Akyüz, Hakkı Aydos, Saniye Barut, Barış Bektaş, Recep Bilal, Nevaf Bilek, Adem Demir, Semra Dinçer, Mahmut Duyan, Burkay Düzce, Aykut Erdoğdu, Ayten Gülsever, Ali Haydar Hakverdi, Feray Karagöz, Ecevit Keleş, Cevahir Kılıç, Yüksel Mansur Kılınç, Emrah Köksal, Nihat Arda Mercan, Aylin Nazlıaka, Gonca Yelda Orhan, Veli Özdemir, Ali Özgündüz, Kübra Öztürk, Aysun Palalı Köktaş, Eren Can Patır, Hakkı Anıl Pektaş, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Çetin Soysal, Uğur Şevran, Berhan Şimşek."

Denge ve Denetleme Listesi'nde yer alan YDK adayları ise şöyle:

"İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür."

Fotoğraf: DHA

Özel: Parti içindeki demokrasiyi artırmaya devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Parti Meclisi üyeleri için oyunu kullanırken sandık başında açıklamalarda bulundu. Özel "CHP'deki bu parti içi demokrasinin bütün Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Bundan sonrası süreçte, hem partimizdeki parti içi demokrasiyi artırmaya hem de Türkiye'ye örnek olmaya ve bundan sonraki süreçte; partimizin içindeki demokrasiyi Türkiye'ye yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.

"İki gün boyunca, CHP'nin bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Dün bir Genel Başkan'ın demokratik bir yarışla, çoklu bir yarışla değişebileceğini bütün Türkiye gördü. Bu, CHP açısından, Türkiye açısından çok önemli bir göstergeydi; demokrasi açısından" diyen Özel "Bugün de partiyi yönetecek kadroların; Disiplin Kurulu'nun ve Parti Meclisi'nin çarşaf listeyle isteyen herkesin aday olabildiği ve delegelerimizin özgür iradesi ile karar verdiği şekilde seçildiği bir seçimi yaşadık" dedi.

Özel "Bu ülkede, ülkeyi yöneten parti; genel başkanını ve yönetim kadrolarını yaptığı seçimi 1 buçuk saat içinde tamamlıyor. CHP'de bu seçim iki gün ve üzerinde tartışılarak, görüşülerek, uzun uzun karar verilerek ve her birisi için tek tek işaret konularak seçiliyor. Demokrasi bu demek" diye konuştu.

"Milletvekillerimiz burada, yöneticilerimiz burada. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese ve siz basın mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" diyen Özel "İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

"Erdoğan'ın stresini anlıyorum"

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmesinin olup olmadığı ile ilgili soruya Özel, "Telefonla görüştük. Önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir de devir teslim törenini bir de bütün Türkiye'nin gözü önünde partimize yakışır bir şekilde yapacağız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün; kendisinin CHP Genel Başkanı olarak seçilmesi ile ilgili değerlendirmesinin anımsatılması üzerine Özel, "Erdoğan, bundan sonra her günün kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın içindeki stresi, Erdoğan'ın içindeki karabasanı anlıyorum. CHP'den endişe etmeye devam etsin" dedi.

ANKA / EC, BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?