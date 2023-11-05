CHP Kurultayı'nda 2. gün: Parti Meclisi belirleniyor

CHP tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan 38. Olağan Kurultayı'nın birinci gününde Özgür Özel'in 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemini sona erdirmesinin ardından kurultayın ikinci gününde yeni genel başkanın hareket alanı açısından önemli olan Parti Meclisi (PM) için oy kullanılacak.

CHP'nin 4 Kasım'da "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganı altında başlayan kurultayının heyecanlı ve uzun geçen ilk gününde genel başkanlık için Kılıçdaroğlu ile Özel yarışmış; yarışın ilk turunda iki aday da salt çoğunluğa ulaşamazken, ikinci turda ipi göğüsleyen 812 delegenin oyu ile Özel olmuştu.

Kurultayın ikinci günü de ilk günkü kadar önem taşıyor. Çünkü partinin önemli karar organı olan 60 üyeli PM ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) belirlenmesi için delegeler yine oy kullanacak.

Genel Başkanın "A Takımı" olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor. PM aynı zamanda yaklaşan yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını da belirleyecek.

Genel başkanlık seçimi için oy kullanan bän 366 delege, 60 kişiden oluşan PM üyelerinin seçimi için de akşam saatlerinde sandık başında olacak. PM seçimleri için aday başvurularının saat 16.00'ya kadar yapılması istenmişti. Ancak bu süre daha sonra 19.00'a kadar uzatıldı. PM adaylığı için 400-500 kadar başvuru gelebileceği tahmin ediliyor.

Dolayısıyla seçim sonuçlarının ilk günkü gibi sabaha doğru netleşmesi bekleniyor. Delegeler PM'nin yanı sıra 15 kişiden oluşan YDK üyelerini de belirleyecek.

Nasıl bir Parti Meclisi?

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özel'in kurultay öncesi ve sırasında delegelere ve seçmenlere taahhüt ettiği gibi PM'ye genç ve yıpranmamış, eski yönetimde uzun dönemler yer almamış isimleri seçmesi bekleniyor.

Özel'in kurultay öncesi verdiği mesajlar doğrultusunda, İktisatçı Yalçın Karatepe ve Dış Politika Uzmanı İlhan Uzgel gibi yeni isimleri PM'ye alabileceği belirtiliyor.

PM seçimine normalde çarşaf liste ile yani tüm adaylar içerisinde 60 ismin işaretlenerek belirlenmesi yöntemi ile gidiliyor. Bu sistem ile tüm adaylar içerisinde en yüksek oyu alan 60 isim seçiliyor.

Özgür Özel Fotoğraf: Mustafa Çiftci/Anadolu Agency/picture alliance

Ancak bu sabah Ankara'da CHP'nin 81 il başkanı ile görüşen Özel bu toplantıda anahtar liste konusunda uzlaşı sağlandığını söyleyerek, "İl başkanlarından aldığım görüş ve önerilerle, bölgesel dağılıma dikkat çekerek, cinsiyet ve gençlik kotasına uyarak CHP'ye yakışır bir PM yapmayı istiyorum" diye konuştu.

Özel, 81 il başkanının sahiplendiği anahtar listeyi, parti örgütüne sunacaklarını söyledi.

Bu çerçevede başvuruların tamamlanmasının ardından tüm isimlerin yer aldığı bir çarşaf liste olacak. Oylama sürecinde ise Özel'in anahtar listesinin delegelerin önüne gelmesi ve delegelerin o listeye oy vermesi bekleniyor.

Özel son açıklamasında, anahtar listenin bir anlamı ve önemi olduğunu ama bir dayatması bulunmadığını söyleyerek, "Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar liste ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz" dedi.

PM için kulis devam ediyor

Kulislere yansıdığı kadarıyla dün genel başkan seçilen Özel'in yanı sıra, kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da bir anahtar liste hazırlığı bulunuyor.

Özel dün kurultayda yaptığı adaylık konuşmasında, Salıcı'nın 14 Mayıs seçimine gidilen süreçte Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden olduğunu hatırlatarak, "Adalet Yürüyüşünde Özgür Özel vardı, Veli Ağbaba vardı. Bütün arkadaşlar oradaydı. Çubuk'ta Murat Emir yanı başınızdaydı. Yani nerede olmamız gerekiyorsa oradaydık. Ama sayın genel başkanım, 39 milletvekili verilirken biz yoktuk, Oğuz Kaan Salıcı vardı yine yanınızda. Gizli protokol yaparken biz yoktuk, danışmanınız vardı yanınızda" ifadelerini kullanmıştı.

Oğuz Kaan Salıcı Fotoğraf: DHA

Salıcı ise Özel’in bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından, "Böyle olmadı... Değişim talebinin fikri temeline dair bir şey halen söylenmedi. Kılıçdaroğlu'nun değil, CHP'nin kaderinin tayin edileceği bir kurultay bu, delege arkadaşlarım" paylaşımı yapmıştı.

Kurultay salonunu dün sabaha karşı Özel'in zaferi açıklanmadan terk eden Kılıçdaroğlu'nun PM'nin oluşumunda söz sahibi olmak isteyebileceği konuşuluyor. Bu nedenle genel başkanlık yarışında olduğu gibi PM üyeleri seçiminde de delegelerin sıkı markaja alındığı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan kurultayı takip eden pek çok gözlemcinin ortak yorumu Kılıçdaroğlu'nun Özel'i sadece sosyal medyada tebrik etmesi ve dün gece salonda bulunmaması ona yakın delegelerin moralini düşürdüğü. Bu nedenle Kılıçdaroğlu ve eski yönetimdeki isimlerin PM'ye girmesinin artık daha zor olduğu yorumları yapılıyor.

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