CHP kurultayı: Kılıçdaroğlu'ndan "son kez" vurgusu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı devam ediyor. Kılıçdaroğlu genel başkan olarak yaptığı konuşmada son kez aday olduğunu dile getirdi. İlhan Cihaner ile Örsan Öymen ise adaylıktan çekildi.

CHP'de 14 Mayıs seçimlerindeki yenilgiden sonra değişim yanlıları ile genel merkez arasında tartışmalı ve gergin geçen bir dönemin ardından yapılan 38. Olağan Kurultay devam ederken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu "son kez aday olacağı" mesajını verdi.

14 ve 28 Mayıs'taki genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından CHP'de parti yönetiminin de bu sonuçta hatalı olduğuna yönelik tartışmalar başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının bir yenilgi olduğunu ifade ederek "değişim" çağrısında bulunmuş, bu çağrıya destek veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olmaya karar vermişti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. CHP'de bugüne kadar 19 tanesi olağanüstü olmak üzere toplam 56 kurultay gerçekleştirilirken, bugün başlayan kurultay toplamda 57. kurultay oluyor.

Kurultaya çok yüksek bir katılım olduğu gözlenirken, geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı salonda değişimci kanat ile genel merkez kanadı tribünlere karşılıklı oturdu.

CHP'liler destekledikleri kanat için sık sık sloganlar atarken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında da genel merkez lehine ve aleyhine tezahüratlar yapıldı. Delegeler arasında zaman zaman büyük kavgaya dönüşmeyen gergin anlar da yaşandı.

Bu yıl 100. yaşını kutlayan CHP'de kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak. Bugüne kadar yedi genel başkanın görev yaptığı CHP'de genel başkanlık yarışı için en önemli iki aday mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Meclis Grup Başkanı iken aday olan Özgür Özel.

Adaylar arasında isimleri geçen eski Parti Meclisi (PM) üyesi Örsan Kunter Öymen ile eski milletvekili İlhan Cihaner adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Genel başkanlığa aday olabilmek için parti tüzüğüne göre delegelerin yüzde 5'inin yani yaklaşık 70 delegenin imzasını almak gerekiyor. Divan Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkan adayları Kılıçdaroğlu ve Özel'in aday olmak için yeterli imza sayısına ulaştıklarını açıkladı.

Sonuçların geç saatte belli olması bekleniyor

Kurultay'ın divan başkanlığını değişimci kanattan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapıyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmalarının ardından adayların başvurusu için süre verildi. Resmiyet kazanmasının ardından adaylar da konuşma yapacak. Bu nedenle genel başkan seçim sonuçlarının geç saatlerde belli olması bekleniyor.

Toplam 81 ilden bin 368 kurultay delegesi yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekiyor. Genel Başkan seçilmek için ise delege sayısının çoğunluğu olan en az 684 delegenin oyunu almak gerekiyor.

Kılıçdaroğlu'ndan "son kez" mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaydaki açılış konuşmasında bir yandan son kez aday olduğu mesajı verirken, aynı zamanda 14 Mayıs seçimlerine "sırtında hançerle" gittiği sözleriyle değişimcileri ve İYİ Parti'yi hedef aldı.

Altılı Masa'nın kuruluş sürecini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İş cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık" dedi.

Kılıçdaroğlu, seçimin hemen ardından parti içinde değişim tartışmalarının başlamasını da eleştirerek, "Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: DHA

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun, "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın. Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin” ifadeleri de salondan büyük alkış aldı. CHP'nin en büyük değişimi yaşayan parti olduğunu da savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP için 'Sivas'ın ötesine gidemiyor' diyorlardı. Bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk."

Kılıçdaroğlu kendisi için yapılan "partiyi sağcılaştırdı" eleştirisini de yanıtlayarak, "Bizim sağa kaydığımızı söyleyenlere sormak isterim, çöpten kağıt toplayanların yanına kim gitti? Sendikaların bile doğru dürüst sahip çıkmadığı taşeron işçilerin yanına kim gitti? Bu sağcılık mıdır solculuk mudur?" diye sordu.

Genel başkanlığı bırakmak için bir sonraki kurultayı işaret eden Kılıçdaroğlu, bu mesajını "Bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup yeni seçilen genel başkanı alkışlayacağım" sözüyle verdi.

Tutuklu gazeteci Şardan"a destek

Bu arada kurultayı izleyen gazetecilerden tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a destek de geldi.

Kurultayı izleyen gazeteciler Şardan"a destek olmak için "Biz gazeteciyiz", "Gazetecilik yapıyoruz o kadar" yazılı kokartları yakalarına taktı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi de gazetecilerin fotoğraflarını paylaşarak, "Tutuklu meslektaşımız Tolga Şardan'ın sözünü, gazeteciler olarak çalıştığımız alanlara taşıyoruz. Biz gazeteciyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz" mesajına yer verdi. Söz konusu kokartları iki aday Kılıçdaroğlu ile Özel de yakalarına taktı.

PM ve YDK seçimi yarın

Öte yandan CHP için ve aynı zamanda yaklaşan yeril seçimler için çok önemli görülen bu kurultayda yarın da PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.

CHP'de kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapacak olan 60 kişilik PM, partinin karar alma organı olarak genel başkan seçilecek kişi için çok büyük önem taşıyor.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesini” açıklayarak çarşaf listeden kendine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

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