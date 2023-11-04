CHP kurultayı: Kılıçdaroğlu ile Özel arasında söz düellosu

CHP kurultayında genel başkan seçimi sonuçlarının gece yarısı belli olması bekleniyor. Değişimcilerin adayı Özgür Özel konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek "CHP'de hançer yok, hançerleyecek kimse de yok" dedi.

CHP’de 14 Mayıs seçimlerindeki yenilgiden sonra gerçekleşen kurultayda genel başkan adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özelarasında söz düellosu yaşanırken, partinin yeni genel başkanının kim olacağı oylama sonucunda bu gece yarısı belli olacak.

14 ve 28 Mayıs'taki genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından CHP'de parti yönetiminin de bu sonuçta hatalı olduğuna yönelik tartışmalar başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının bir yenilgi olduğunu ifade ederek "değişim" çağrısında bulunmuş, bu çağrıya destek veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olmaya karar vermişti.

Bu tartışmaların etkisinde 4-5 Kasım hafta sonu için kararlaştırılan 38. Olağan Kurultay devam ediyor.

Kurultayın açılış konuşmasında Kılıçdaroğlu “son kez aday olacağı” mesajı verirken, adaylıkların resmen belli olmasından sonra iki aday ismin yaptığı konuşma salonda heyecan yarattı.

Özel: CHP’de hançer yok, hançerleyecek kimse de yok

Kürsüye Zülfü Livaneli’nin “Merhaba” şarkısıyla gelen Özel konuşmasının ilk bölümünde neden aday olduğuna dair genel bir giriş yaparken, doğaçlama yaptığı ikinci bölümde ise genellikle daha somut projelere ve Kılıçdaroğlu’na yanıtlarına yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım” sözlerini “hiç üstüne alınmadığını” söyleyen Özel, “CHP’de hançer yok, hançerleyecek kimse de yok. Ama bizim partide kılıç da olmaz” diyerek genel başkanın Hasan Cengiz isimli eski danışmanına atıfta bulundu.

Kılıçdaroğlu CHP’li bazı isimler tarafından “partinin kendi evlatlarını değil, dışardan sağcı danışmanları el üstünde tutmakla” suçlanıyor.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun seçimden sonra danışmanlığa getirdiği Hasan Cengiz’in Kılıçdaroğlu’na üzerinde “değişimciler için kılıçlar çekildi” yazılı kılıç hediye ettiğini ve bunu da sosyal medyada yayımladığını hatırlatarak, “Lafım genel başkana olamaz. Ama CHP’de danışmanım diyen, profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan, değişim diyenlere kılıç çekenlerin alnını karışlarım, alnını!” sözleriyle tepki gösterdi.

Özgür Özel, seçilmesi durumunda örgütlere daha çok önem vereceğini ve onlara bütçeden daha yüksek miktarlar ayıracağını söyleyerek, aynı zamanda tüzük kurultayını da gerçekleştireceğini kaydetti.

Altılı masa kapsamında yapılan milletvekili pazarlıklarından kendisi de dahil partinin üst yönetimindeki bazı isimlerin haberdar olmadığını savunan Özel, şöyle konuştu: “39 milletvekili verilirken biz yoktuk, Oğuz Kaan Salıcı vardı yanınızda. Gizli protokol yapılırken biz yoktuk. Danışmanınız vardı. Elbette hatamız olmuştur. Arkadaşlarım diyor ki; 'Değişim bizden başlayacak hiçbir görev almayacağız.' Benim listelerimde bir tane partide görev almış arkadaş olmayacak; gençler olacak, söz veriyoruz."

Özel’in konuşması sırasında sık sık Adana Büyükşehir Belediyesi’nden gelen katılımcıların söz keserek tezahürat yapması da dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu ikinci kez söz aldı

Özel’in konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu yeniden söz alarak eleştirilere yanıt verdi. "Eleştiriye eyvallah ama kendi içinde tutarlı olması lazım" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “PM’de beni eleştiren kimsenin sözünü kesmem. Sen de burada söylediklerini uzun süredir beraber çalışıyoruz, keşke yüzüme söyleseydin. Sanki örgüt hiç yok, ben tek başınayım. Olayları çarpıtarak anlatmak doğru değil. Genel başkan sağduyulu olmalı. Özgür kardeşimi severim, uzun süredir beraberiz. Belediye başkan adayı olacağım dedi, oldu. Milletvekili olacağım dedi, oldu. Genel başkanlarda çifte standart olmaz.”

Kurultayda heyecanlı atmosfer

Kurultaya çok yüksek bir katılım olduğu gözlenirken, geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı salonda değişimci kanat ile genel merkez kanadı tribünlere karşılıklı oturdu.

CHP’liler destekledikleri kanat için sık sık sloganlar atarken, Kılıçdaroğlu’nun ilk konuşması sırasında da genel merkez lehine ya da aleyhine tezahüratlar yapıldı. Delegeler arasında zaman zaman büyük kavgaya dönüşmeyen gergin anlar da yaşandı.

Bu yıl 100. yaşını kutlayan CHP’de kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılıyor. Bugüne kadar yedi genel başkanın görev yaptığı CHP'de genel başkanlık yarışı için adaylar mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı iken aday olan Özgür Özel.

Adaylar arasında isimleri geçen eski Parti Meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen ile eski milletvekili İlhan Cihaner gün içinde adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

Genel başkanlığa aday olabilmek için parti tüzüğüne göre delegelerin yüzde 5'inin yani yaklaşık 70 delegenin imzasını almak gerekiyor.

Yeterli delege imzasını almayı başaran Kılıçdaroğlu ve Özel oldu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurultaya mesaj gönderdi.

Sonuçların geç saatte belli olması bekleniyor

Kurultay’ın divan başkanlığını değişimci kanattan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapıyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmalarının ardından adayların başvurusu için süre verildi. Başvurular sonucunda yeterli imzayı toplayabilen Kılıçdaroğlu ile Özel oldu.

Oylamaya ise TSİ 21.00’de geçildi. Genel başkanın kim olacağına ilişkin sonuçların gece yarısına doğru belli olması bekleniyor.

Toplam 81 ilden 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekiyor. Genel Başkan seçilmek için ise delege sayısının çoğunluğu olan en az 684 delegenin oyunu almak gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa "son kez" aday olduğunu açıkladı Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu’ndan “son kez” mesajı

Kılıçdaroğlu, kurultaydaki açılış konuşmasında bir yandan son kez aday olduğu mesajı verirken, aynı zamanda 14 Mayıs seçimlerine “sırtında hançerle” gittiği sözleriyle değişimcileri ve İYİ Parti’yi hedef aldı.

Altılı Masa’nın kuruluş sürecini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “İş cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık” dedi.

Kılıçdaroğlu, seçimin hemen ardından parti içinde değişim tartışmalarının başlamasını da eleştirerek “Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu” diye konuştu.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun “Bay Kemal’in yol arkadaşı olacaksan, vefalı olacaksın. Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin” ifadeleri de salondan büyük alkış aldı.

CHP’nin en büyük değişimi yaşayan parti olduğunu da savunan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “CHP için ‘Sivas'ın ötesine gidemiyor’ diyorlardı. Bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz? Girilemeyen yerlere girdik. CHP Türkiye coğrafyasının her yerinde konuştu, tartıştı. Değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk.”

Kılıçdaroğlu kendisi için yapılan “partiyi sağcılaştırdı” eleştirisini de yanıtlayarak, “Bizim sağa kaydığımızı söyleyenlere sormak isterim, çöpten kâğıt toplayanların yanına kim gitti? Sendikaların bile doğru dürüst sahip çıkmadığı taşeron işçilerin yanına kim gitti? Bu sağcılık mıdır solculuk mudur?” diye sordu.

Genel başkanlığı bırakmak için bir sonraki kurultayı işaret eden Kılıçdaroğlu, bu mesajını “Bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup yeni seçilen genel başkanı alkışlayacağım” sözüyle verdi.

Kılıçdaroğlu | "Bay Kemal"in hikayesi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tutuklu gazeteci Şardan’a destek

Bu arada kurultayı izleyen gazetecilerden tutuklu gazeteci Tolga Şardan’a destek de geldi. Kurultayı izleyen gazeteciler Şardan’a destek olmak için “Biz gazeteciyiz”, “Gazetecilik yapıyoruz o kadar” yazılı kokartları yakalarına taktı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi de gazetecilerin fotoğraflarını paylaşarak “Tutuklu meslektaşımız Tolga Şardan'ın sözünü, gazeteciler olarak çalıştığımız alanlara taşıyoruz. Biz gazeteciyiz. Kamuoyunu bilgilendirmek için mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz” mesajına yer verdi.

Kokartları iki aday Kılıçdaroğlu ile Özel de yakalarına taktılar.

PM ve YDK seçimi yarın

Öte yandan CHP için ve aynı zamanda yaklaşan yeril seçimler için çok önemli görülen bu kurultayda yarın da Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor ve partinin karar alma organı olarak genel başkan olarak seçilecek kişi için çok büyük önem taşıyor.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesini” açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

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