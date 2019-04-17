CHP Kılıçdaroğlu’na saldırının peşini bırakmıyor

Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı asker cenazesinde yumruklu, tekme, tokatlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar gecesi parti yönetimi ve milletvekilleriyle olağanüstü toplantılar yaptı.

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre toplantıda parti yönetimi, saldırıyla ilgili akıllarda oluşan soruları gündeme getirdi. “Cenaze töreni neden Çubuk merkez camisinden, köy camisine alındı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden cenazeye katılmadı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, neden saldırganlara ‘Değerli arkadaşlar, mesajlarınızı verdiniz' diye seslendi” soruları üzerinde duran parti yönetimi, saldırının aydınlatılması için CHP’nin tüm organlarıyla iktidar, yargı ve emniyet üzerindeki beklentiyi artırmayı planlıyor.

Toplantılarda parti yönetimine ve milletvekillerine CHP’nin Türkiye’nin tüm kesimlerini bir araya getirme çabalarından ötürü kimi siyasi çevrelerce "sert tepki” gördüğünü anlatan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da, “Saldırıyı tüm yönleriyle araştıracağız ve gerçekleri halkımıza anlatacağız” mesajına vurgu yaptığı öğrenildi. Milletvekillerinden “soğukkanlı ve sağduyulu” olmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun her türlü provokasyondan uzak durulması konusunda da örgütle işbirliği içinde olunmasını dile getirdiği belirtildi.

İktidarın hem 31 Mart seçimi öncesinde hem de hemen sonrasında toplumda ve siyasette "linç ve öfke”yi öne çıkaran bir söylem geliştirdiğini ve bu söylemin Türkiye’de kutuplaşmayı amaçladığını ifade eden CHP’liler, bu söylemle de önümüzdeki dönemde planlı bir şekilde mücadele etmeyi planlıyor.

"Provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz”

CHP’deki toplantılar sonrasında DW Türkçe’ye konuşan Adana milletvekili Burhanettin Bulut, “Saldırının bilinçli yapıldığı çok açık. Ancak bu saldırı kadar acı olan bir şey daha var. O da; nefret dili ile kindar, dindar ve milliyetçilik üzerinden propaganda yürütmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve İçişleri Bakanı Soylu’nun politika yapma şeklidir” dedi. Bulut, sözlerini “oylarını konsolide etmek için önce nefret ektiler, sonra da ‘kızgın demiri soğutmaktan' bahsettiler. Toplumu ayrıştırmak, düşmanlaştırmak amaçlarından vazgeçmediler” diye sürdürdü. Bulut, CHP’nin amacının da toplumu birleştirmek, bütünleştirmek olduğunu ve bunun önümüzdeki dönem politikalarında öne çıkaracaklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçiminin iptali ile ilgili tartışmalarla ilgili son olarak kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vereceğini belirtirken, “Devir kızgın demiri soğutma devridir, kucaklaşma zamanıdır” demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de saldırıyı “karanlık bir organizasyon” olarak nitelerken, “CHP de, dün olduğu gibi bugün de bu organizasyonlarla mücadele kararı almıştır. Her zaman olduğu gibi halka birlikte olacağız, bütünleşeceğiz. Provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz” dedi. Ankara Valisi Vasip Şahin’in saldırıyı "müessif bir protesto” olarak nitelendirdiğini de kayda geçirdiklerini belirten Tekin, “Türkiye’de güvenliği sağlaması gerekenler, teşhis kabiliyetinden yoksunlar. Halkın bunu daha da iyi anlaması için gerekeni yapacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrasında olağanüstü toplanan CHP

Saldırıyı yaşayan CHP’liler: Soylu istifa etsin

Kılıçdaroğlu ile birlikte saldırıya uğrayan CHP’li isimlerden Ankara Milletvekili Levent Gök de saldırı anını DW Türkçe’ye anlatırken Ankara Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürü ve Milli Savunma Bakanının da aynı cenazede olduğunu belirtti ve “Onların da orda olduğu sırada yaşandı saldırı. Çok organize bir iş” diye konuştu.

Gök, cenaze alanına belli grupların yerleştirildiğini, alana girdikleri andan itibaren de tepkilerin başladığını söylerken, tepkilerin dakikalar ilerledikçe daha da arttığını kaydetti. "Cenaze namazı kılındı mı, kılınmadı mı, o bile anlaşılmadı” diyen Gök, Kılıçdaroğlu’nun saldırıya uğradığı sırada kendilerinin de ayrıca saldıra uğradıklarını söyledi. Gök, “Bir sokağa girdik, arkamızdan 50-100 kişi kovalıyordu. Tesadüfen bir araç bulduk, ona bindik” dedi.

Saldırı sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında olan bir diğer isim de CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’ydı. Kaya, saldıranların Çubuk’tan olmadığına dikkat çekti. Kaya, “Güvenlik çok gibi görünüyordu ama hepsi güvenlik miydi belli değildi, hiçbiri bizi korumaya yönelmedi. Tamamen organize bir eylem olduğu açıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu derhal istifa etmelidir” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Salı günü Merkez Yönetim Kurulu’nu yeniden toplaması bekleniyor.

Erdoğan “geçmiş olsun” demedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece boyunca geçmiş olsun ziyaretlerini ve telefonlarını kabul etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Cumhurbaşkanlığı’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na “geçmiş olsun” mesajları gönderilmiş olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yazılı ya da sözlü hiçbir mesaj göndermemiş olması dikkat çekti.

Muhalefetten iktidara tepki

Kılıçdaroğlu’na saldırı konusunda tepki gösterenler arasında diğer muhalefet partileri de bulunuyor. İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekillerinden Lütfü Türkkan, Kılıçdaroğlu’na saldırın planlı olduğunu düşündüğünü söyledi. Türkkan, “Böyle bir saldırıya yol verenler, yarın böyle benzer bir saldırının mağduru olabilirler” derken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu’na “Yüzde 9,83 aldığın yerde ne işin var? Bir parti lideri nereye, nasıl gideceğini araştırmalı” sözlerinin de kabul edilemez olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da, “İktidar demeç vermesin, gereğini yapsın. İllet-zillet diye ülkeyi kutuplaştıranlar saldırının hesabını versin” diye çıkıştı.

MHP lideri Bahçeli’nin “O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu” sözlerinin kayıtlara geçtiğini hatırlatan Saadet Parti’li Cihangir İslam, AKP’ye “Ya bunca emek verdiğiniz siyasi hareketinizi bu dilden kurtaracaksınız ya da onunla ortak kaderi paylaşacaksınız” diye seslendi. İslam, AKP’ye "gönül verenlere” de seslendi ve “Arzu etmediğiniz, onaylamadığınız kötülükleri savunmak zorunda bırakılıyorsunuz. Buna prim vermeyin” dedi.

HDP'den "şiddetli kınama”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları da Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını duyurdular. HDP’li Meral Danış Beştaş, Süleyman Soylu’nun daha önce yaptığı “Şehit cenazelerinize gitmeyin” açıklamaları kadar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kılıçdaroğlu’na saldırı sırasında kalabalığa, “Değerli arkadaşlar, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz” sözlerinin de kabul edilemez olduğunu söyledi. Beştaş, Akar’a “Sizin mesajınızı verdiler herhalde, bu kadar emin olduğunuza göre” çıkışında bulundu.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe