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CHP İstanbul İl Başkanlığını Özgür Çelik kazandı

9 Ekim 2023

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na partideki değişimci kanadın adayı Özgür Çelik seçildi. CHP Genel Başkanlığına aday olan Özgür Özel "Gençlik kazandı, umut kazandı" dedi.

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İstanbul-Beyoğlu'nda, bir binadan diğerine gerilmiş ipten sarkan CHP logolu bir bayrak
Fotoğraf: Imago/L. Berg

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanlığı'na değişimcilerin adayı Özgür Çelik seçildi. Bahçelievler İlçe Başkanı olan Çelik, 660 delegeden 342'sinin oyunu alırken Genel Merkez'in adayı Cemal Canpolat 310 oyda kaldı.

Çelik, "Bu kongre tarihi bir kongre demiştim. Bu bir başlangıç. İstanbul’dan Türkiye'ye umudu yaymanın başlangıcı, yeniden İstanbul’u kazanmanın başlangıcı, tüm Türkiye'yi kazanmanın başlangıcı" dedi.

Kongrede kırmızı liste Canpolat’ın belirlediği delegelerden oluşurken beyaz listede Çelik'in seçtiği delegeler yer aldı. Beyaz listede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer alırken kongrenin Divan Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal'ın her iki listede de olması dikkat çekti.

Özgür Özel: Gençlik ve umut kazandı

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan aday adayı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çelik'i tebrik etti. Özel, "Gençlik kazandı, umut kazandı. İstanbul'u tekrar kazanacağız. Türkiye'yi kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

İmamoğlu: Siyasi olgunluk ve kapsayıcılık kazandı

İmamoğlu da Çelik'in zaferine ilişkin sosyal medya hesabından "CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız" paylaşımını yaptı.

CHP İstanbul İl Kongresinde partinin 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 38. Olağan Kurultayı’na gidecek 196 delege de seçildi.

DW, ANKA / EC, ETO

 

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