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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: CHP Press Service/AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS
PolitikaTürkiye

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açıldı

8 dakika önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu partisinin il başkanlığına düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırının gerçekleştiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

"Şaşırmadık"

Canan Kaftancıoğlu daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde yaptığı sözlü açıklamada da ateşin il binasına doğru edildiğini ancak mermilerin binaya isabet etmediğini söyledi. Kaftancıoğlu "İl başkanlığımıza böyle bir saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu ancak geçen hafta İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk. Nitekim şaşırmadık da" dedi.

Emniyetin kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili "İlk tespitlere göre kurşunlar binaya isabet etmedi, emniyetin kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor" bilgisini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyla ilgili açıklamasında "İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırıya muhalefet partilerinden tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce saldırıya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. İnce "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Ne İYİ Parti, ne CHP, ne de Memleket Partisi bu tür provokasyonlara ve saldırılara asla pabuç bırakmayacaktır!" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de "CHP İl binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu aradım. 'Bir telefon kadar yakınız, dayanışmayı  en üstte tutacağız' mesajını ilettim. Bu karanlığı hep birlikte aşacağız. EMEP adına CHP’li dostlarımıza geçmiş olsun diyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na geçen hafta Cuma sabaha karşı silahlı saldırı düzenlenmişti. Kurşun, parti binasının camına isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

DW / EC, DÇÜ

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