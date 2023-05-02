"İçişleri Bakanlığı'nın paralel yapı kurduğunu tespit ettik"

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek İçişleri Bakanlığı'nın seçim sonuçlarını takip etmek için bakanlık bünyesinde bir "seçim takip modülü" oluşturduğunu ileri sürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm valiliklere bir yazı yazdığını, valilik ve kaymakamlıklara talimat verdiğini söyleyen Erkek "Diyorlar ki: Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az üç, nüfusu 20 bin ile 100 bin arasında olan ilçelerde en az beş, 100 bin ve üstü olanlarda ise en az 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayara temin edilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek nitelikte bilgisayar kullanmayı bilen kişiler olmasına özen gösterilecek ve bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek" dedi.

Erkek "Maalesef, öyle bir tabloyla karşılaştık ki ve bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı’nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik" diye konuştu.

İktidar kanadından darbe açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum da dün bir televizyon kanalında "2023 seçimlerinde bir iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok" açıklamasını yaptı.

Uçum bugün Twitter hesabından sözleriyle ilgili olarak "Gerçekleşmesi pek muhtemel olmayan bir seçim sonucunun ne tür etkiler doğurabileceğine ilişkin bir değerlendirmeyi, demagoji yaparak ideolojik bir saldırganlığa dönüştürme çabası beyhudedir" dedi.

DW / EC, MK