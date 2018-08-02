CHP Genel Merkezi kurultay gündemini kapattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim sonrası gündeminin ilk sırasını işgal eden Olağanüstü Kurultay konusu, parti yöneticilerinin açıklamalarına göre yeterli imza bulanamadığı gerekçesiyle dün itibarıyla kapandı. Ancak, parti içi muhalefetin sözcüleri, Kurultay ısrarını sürdürmekte kararlı görünüyor. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Tüzük'e göre Kurultay gündeminin bittiğini söylerken muhalif kanattan Tanju Özcan, "kurultayın gündemden düşmediğini ve düşmeyeceğini, kurultaya gidileceğini" söyledi.

İnce düğmeye bastı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve eşi ile seçim sonrası yediği akşam yemeğinin ardından, Kılıçdaroğlu’na "Kendisinin Parti’nin Genel Başkanı olması gerektiğini, Kılıçdaroğlu’na da onursal genel başkanlık teklif ettiğini" açıklamıştı. Bu sözlerin ardından CHP’de, Seçimli Olağanüstü Kurultay gündeme geldi. Kurultay için 16 Temmuz'da başlayan imza toplama süreci dün tamamlandı. Kurultay taleplerini içeren ıslak imzalı ve noter tasdikli dilekçeler, Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer tarafından Genel Merkez’e teslim edildi. Usluer, noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı. Ancak bu açıklamadan bir iki saat sonra Parti’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ilk incelemelere göre Olağanüstü Kurultay için yeterli imza olmadığını açıkladı. DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, CHP yönetimi kurultay gündemini kapattı. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Tüzük açısından Kurultay gündeminin kapandığını söyledi.

İmza düğümü

CHP Tüzüğüne göre Olağanüstü Kurultay yapılabilmesi için bin 240 kayıtlı delegenin salt çoğunluğunun, yani 621 delegenin imzası gerekiyor. Usluer, "Noter tasdikli imza sayımız 630" demişti. Usluer ile birlikte imzaları verme ve sayma işlemi sırasında genel merkezde olan Tanju Özcan ise DW Türkçe'ye, "imzaların 622’sinin noter tarafından kayıt altına alındığını" söyledi. Özcan, Erkek'in "imza sayısı yeterli değil" açıklamasının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

"İmzaların 622 tanesi noter tarafından kayıt altına alındı. Sadece 8 imza kayıt altına alınmamıştı, onlar da sonradan gelenler. Bunlarla birlikte toplam 630 kurultay isteyen imza var. Noter yalan mı söyleyecek? İllerden seçilmiş bin 62 delegenin 603’ü (yüzde 60’ı) imza verdi. Atanmış milletvekilleri, genel merkez tarafından belirlenmiş Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 178 doğal delegeden 27 imza geldi. Örgüt bunu kuvvetle istiyor. “

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Kurultay ısrarı devam edecek

İmzalara ilişkin incelemelerin bugün tamamlanması ve Genel Merkez tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor. Tezcan, “Dün ilk incelemeler sonucunda Muharrem Erkek, ilk izlenimi paylaştı. Bugün bir açıklama daha yapılır. Bundan sonra Kurultay tartışması biter, Kurultay gündemden kalkar” dedi.

"Genel Başkan ne yapar ne yapmaz onu bilemiyorum, genel başkan adına bir şey söylemem mümkün değil ama Kurultay için yeterli sayı yok” diyen Tezcan, “Bundan sonra CHP’de ne olur?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

"CHP yerel seçimlere hazırlanır. Önümüzde iki tane yapacak iş var. Birincisi il başkanları, milletvekilleri ve PM’de danışma kurullarından gelen değerlendirme sonuçlarıyla birlikte seçim değerlendirmesi yapacağız. İkinci adımda da bütün örgütlerimizle yerel seçim strateji ve vizyon toplantısı yapacağız. Yerel seçim yol haritasını hem açık tartışacağız, hem kamuoyu ile paylaşacağız. Bundan sonra yerel seçimlere odaklanacağız.”

"Mahkeme kapılarında süründürmeyeceğiz"

Parti yönetiminin Kurultay gündemini kapatma niyetine rağmen, parti içi muhalefet Kurultay’ı gündemden düşürmemek ve kamuoyu önünde tartışmakta ısrarcı görünüyor. Özcan , “Kurultay gündemden düşmedi” diyerek şunları söyledi:

"Bir de artık sayı yarıştırmayı bırakmak gerekiyor. Artık yan yattı, çamura battı demenin bir anlamı yok. Genel Merkez Kurultay’ı toplamak zorunda. Şu kadar geri çekildi, 3 eksik, 5 fazla tartışmasını bir tarafa bırakıp, Genel Başkan’ın bir an evvel Kurultay’ı toplaması lazım. Siyasetin gereği budur. CHP’nin çıkış yolu Kurultay’dır. "

Özcan, imza sayısında uzlaşma olmazsa mahkemeye gitmeyeceklerini tekrarlayarak, “Bu imzaların gereğini yapmazlarsa hem hukuksuz davranmış olurlar hem de siyaseten ayıp ederler. Bu kadar delege bunu istiyor, sokak bunu istiyor ama biz sorumlu partilileriz, Parti’yi mahkeme kapılarında süründürmek istemiyoruz. Kurultay’a gidilmek zorunda, gidilecek de. Bu aşamadan sonra bu dikiş tutmaz” diye konuştu.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da, Kurultay meselesinin teknik ve tüzük tartışmasına sokulduğunu belirterek “Bırakın 630’u, 430 delege bile Kurultay istiyorsa Parti’nin iradesini ortaya koymaktır. CHP bir şirket değildir. Hisseniz yüzde 25 o yüzden söz hakkınız bu kadar diyemez.” dedi. Yarkadaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Genel Merkez’in ortaya çıkan Kurultay iradesini imza sayısı tartışmasına boğmadan derhal karşılaması gerekir. Bu talep, teknik bir tartışmaya indirgenemeyecek kadar ciddidir. Genel Merkez’in elinde, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, dolayısıyla iktidar var. Buna rağmen talep 600’ün üzerine çıkıyorsa, bunun genel merkez açısından da dikkatle değerlendirmesi gerekir. “

Aslı Işık/Ankara

© Deutsche Welle Türkçe