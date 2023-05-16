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Onursal AdigüzelFotoğraf: Anka
PolitikaTürkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel istifa etti

2 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Adıgüzel, seçim günü yaşanan veri akışı aksamaları nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi.

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14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde CHP'nin seçim sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilen Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" notuyla istifa dilekçesini paylaştı.

Ne olmuştu?

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından CHP'nin seçim sonuçlarını yayınladığı site olan sts.chp.org.tr adresinde sorunlar yaşanmış, veri akışında kesilmeler olmuştu. Bunun üzerine Onursal Adıgüzel'e yönelik tepkiler gelmişti. Adıgüzel ise kendini "Sistemsel hiçbir sorun yaşamadık. Tüm Türkiye'de örgütlerimiz bize veri gönderdi. Bazıları coğrafi koşullar sebebiyle geç gönderdi" sözleriyle savunmuştu.

ANKA,DHA / TY,ET

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