CHP: "Etki ajanlığı" düzenlemesi geri çekildi

Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin "etki ajanlığı" düzenlemesi olarak bilinen maddesi geri çekildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi" dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da "Bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek, Türk Ceza Kanunu'nda 'casusluk' suçunun kapsamını genişleten, iktidarı eleştiren herkesi casuslukla, dış güçlerle bağlantılı olmakla suçlayacak 'Etki ajanlığı' yasası geri çekildi" paylaşımında bulundu.

DW Türkçe'ye bilgi veren AKP kaynakları, "CHP ve kamuoyunda endişeler konuşuldu. Şimdi muhalefete önerilerini getirmesi için süre veriyoruz. Haftaya bürokrasiden de yeniden görüş alacağız. Bu düzenlemeyi tekrar ele alacağız. Muhalefet çözüm önerisi getirmez ise bu madde aynen geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

Eleştiriler ışığında yeniden düzenlenecek

Bugün TBMM Danışma Kurulu toplantısında bir araya gelen iktidar ve muhalefet partileri grup başkanvekillerinin gündeminde Noterlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifinin 16'ncı maddesi olan "etki ajanlığı suçu" düzenlemesi de vardı. Muhalefet sözcüleri burada da eleştirileri ve tepkileri dile getirdi. ANKA'nın haberine göre, grup başkanvekillerinin uzlaşıya vardığı belirtilen toplantıda muhalefete, söz konusu maddenin tekliften çıkarılacağı bilgisi verildi. Maddenin, eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği belirtildi.

Yasa teklifi, daha önce 9'uncu yargı paketiyle Mayıs 2024'te Türkiye gündemine getirilmişti. Ancak kamuoyundan gelen tepkilerin ardından teklif Haziran ayında paketten çıkarılmıştı. Düzenleme 18 Ekim 2024'te Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi adı altında TBMM başkanlığına yeniden sunuldu. TBMM Adalet Komisyonu'nda 23 Ekim'de kabul edilen teklifin bugün TBMM Genel Kurulu'na getirilerek yasalaşması bekleniyordu.

Teklifin yasalaşması hâlinde sivil toplum örgütleri ve medyaya yönelik baskıların artırmasından endişe ediliyordu. Hukukçular da yasada yoruma açık ifadelerin keyfiyete sebep olabileceği konusunda uyarıda bulunuyordu.

Düzenlemenin içeriği

Kanun teklifinin 16'ncı maddesi, tartışmalara neden olan "etki ajanlığı" düzenlemesini içeriyor.

Teklifle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlıklı bölümüne 339/A maddesi ekleniyor. Maddenin başlığı ise "devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" olarak yer alıyor.

Bu maddede "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin üç yıldan yedi yıla kadar cezalandırılması" öngörülüyor. Düzenlemede "fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur" deniliyor. Teklife göre, bu suçun oluşması için öncesinde başka bir suçun işlenmesi gerekiyor. Maddeye göre fiilin "savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakması" halinde ise faile 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Ayrıca "suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır" deniliyor. Bu suçtan kovuşturma yapılması da Adalet Bakanlığının iznine bağlanıyor.

DW,ANKA

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