CHP: Etki ajanlığı 9. Yargı Paketinden çıkarılıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, etki ajanlığı düzenlemesinin 9. Yargı Paketinde yer almayacağını açıkladı.

Emir, AKP grubu ile yapılan görüşmelerde bu konuda kendilerine söz verildiğini söyledi. Emir'e göre kadına yönelik şiddet suçlarında, tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde verilen zorlama hapsi uygulamasının iptalinden de vazgeçildi.

Mecliste gazetecilere açıklama yapan Emir, etki ajanlığı düzenlemesindeki muğlaklığa dikkat çekerek, "Bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği ve savcıların istedikleri kapıyı onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri, istediklerini tutuklayabilecekleri ve 'sen devletin aleyhine çalışıyorsun' diyebilecekleri bir alan yaratıyordu" dedi.

Ceza maddelerinin "kesin, açık ve öngörülebilir" olması gerektiğini vurgulayan Emir, "Mutlulukla geldiğimiz noktada 9. Yargı Paketinde bunun yer almayacağı sözü bize verildi" diye konuştu.

Meclis gündemine gelmesi planlanan etki ajanlığı düzenlemesi, casusluk suçunun kapsamı ve tanımını muğlak ifadelerle genişletiyordu. Gürcistan'da benzer uygulama yakın zamanda yasalaşırken, siyasi analistler aynı düzenlemenin Rusya'da yıllardır STK'lar ve medyayı baskı altına almak için kullanıldığını söylüyor.

CHP Grup Başkanvekili Emir, AKP ile görüşmelerinde ayrıca 6284 sayılı kanunla ilgili de uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Emir, "İstanbul sözleşmesinden çıkıldıktan sonra 6284 bize yeter denmişti, şimdi 6284'ün en önemli konularından olan zorlama hapsinin kaldırılacağı, dolayısıyla kadın haklarında bir geriye gidiş olacağı kaydısı oluşmuştu. O konunun da yer almayacağı sözü verildi" diye konuştu.

DW / MUK,HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?