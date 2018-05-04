 CHP: Erdoğan Soylu hakkında gereğini yapmalı | TÜRKİYE | DW | 28.06.2018

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TÜRKİYE

CHP: Erdoğan Soylu hakkında gereğini yapmalı

İçişleri Bakanı Soylu'nun HDP ve CHP'ye yönelik sert çıkışına tepkiler büyüyor. CHP Soylu'yu bölücükle suçlayıp Erdoğan'ı gereğini yapmaya çağırırken HDP "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten suç duyurusunda bulundu.

Türkei Suleyman Soylu und Erdogan (picture-alliance/AA/K. Ozer)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik çıkışına tepkiler büyüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Soylu'nun, "Valilere CHP'li İl Başkanlarını şehit cenazelerine almayın" talimatı ve "CHP ve HDP sandıkta beraberse cenazede de olacaklar" açıklamasına sert tepki göstererek "Soylu'nun açıklaması en az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler" dedi.

"Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga haline getirme planıdır. Derin karanlık kaos planları böyle çağrılarla harekete geçer" ifadelerini kullanan Tezcan, "İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Millet için en büyük tehlikedir. Güvenlikle sorumlu olan bir bakan iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir" diye konuştu.

Tezcan, "Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. Ama şehit cenazeleri gelirse bizim il başkanlarımız cenaze törenlerinde camilerde yer alacaktır. Bunu önlemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur Ortaya çıkacak tutumların sorumlusu Süleyman Soylu'dur. Şimdiden herkesin bilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP sözcüsü, Soylu'nun yeniden bakan olabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "göz kırptığını" savundu.

CHP'den Erdoğan'a çağrı

CHP Merkez Yönetim Kurulu da Soylu'nun ifadeleriyle ilgili bir yazılı açıklama yaparak Soylu'yu "toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmak" ve "ateşle oynamakla" suçladı. "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresinde yer almaktadır?" sorusu yöneltilen açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soylu'nun açıklamalarını derhal reddedip gereğini yapmaya" çağrıldı.

HDP'den suç duyurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise Soylu'nun HDP eş başkanı Pervin Buldan ile yaptığı telefon görüşmesinde sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Çarşamba günü Soylu'nun kendisini arayarak Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir sivilin infaz edilmesi olayından partisini sorumlu tuttuğunu ve kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Soylu Perşembe günkü açıklamasında Buldan'ı aradığını kabul etmiş, "Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır" demişti.

HDP'nin savcılığa verdiği suç duyrusu dilekçesinde, Buldan'ın Soylu tarafından  "O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak. Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok" sözleriyle tehdit edildiği belirtildi.

Soylu'nun göreve geldiğinden bu yana HDP ve diğer muhalefet partilerine nefret söyleminde ve tehditte bulunduğu belirtilen suç duyurusunda, Soylu'nun "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

DW/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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