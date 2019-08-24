CHP de "defterlerin açılmasını" istiyor

CHP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 tarihleri arasında ülkede yaşananlara ilişkin sarfettiği "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerini Meclis'e taşıyor. HDP'nin ardından CHP de konuya ilişkin söz konusu tarihleri için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Araştırma önergesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Meclis'e sunuldu. Ağbaba, 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin 13 yılın ardından ilk kez tek başına iktidar olmadığını hatırlatarak Davutoğlu'nun belirttiği tarih aralığında ülkede bir siyasi değişim yaşandığını ve bu süreçte 694 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ağbaba, Meclis'e sunduğu araştırma önergesinde "Bu süreçte yaşanan saldırılar aynı zamanda ülkenin siyasi atmosferini yakından etkilemiş ve ülkede farklı siyasal gelişmeleri de beraberinde getirmiştir" ifadesine yer verdi.

"Ceza insan içine çıkamamakla sınırlı kalmamalı"

Bu nedenle 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte tüm olayların güvenlik ve siyasi açıdan ayrıntılı şekilde araştırılıp yaşananların aydınlığa kavuşturulmasını talep Ağbaba, "Davutoğlu'nun sözlerinin öznesi, AKP içindeki kimi yetkili makamlardır" dedi.

Davutoğlu'nun sözlerine atıfla Ağbaba, "Yüzlerce kişin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı, sakat kaldığı söz konusu olaylarda, sorumluluğu ya da ihmali olanların cezasının sadece insan içine çıkamamakla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

İlk adım HDP'den

CHP'den önce HDP de Davutoğlu'nun sözlerine tepki göstererek "Defterler açılsın" çağrısıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etmişti.

HDP, PKK ile yürütülen çözüm sürecinin sona ermesine ve AKP'nin tek başına iktidar olamadığı seçimlerin yenilenmesine yol açan dönemin incelenmesi için TBMM Başkanlığına dilekçe vermişti.

Dilekçede "2014-2016 arasındaki yaşanan saldırıların ve katliamların araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi" ifadesine yer verilmişti.

DW/GA/HS

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