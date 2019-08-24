 CHP de ″defterlerin açılmasını″ istiyor | TÜRKİYE | DW | 26.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

CHP de "defterlerin açılmasını" istiyor

Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım 2015'e yönelik "Defterler açılırsa" sözlerini HDP'den sonra CHP de meclise taşıdı. CHP ve HDP, bu döneme ilişkin Meclis araştırması talep ediyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

CHP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 tarihleri arasında ülkede yaşananlara ilişkin sarfettiği "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerini Meclis'e taşıyor. HDP'nin ardından CHP de konuya ilişkin söz konusu tarihleri için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Araştırma önergesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Meclis'e sunuldu. Ağbaba, 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin 13 yılın ardından ilk kez tek başına iktidar olmadığını hatırlatarak Davutoğlu'nun belirttiği tarih aralığında ülkede bir siyasi değişim yaşandığını ve bu süreçte 694 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ağbaba, Meclis'e sunduğu araştırma önergesinde "Bu süreçte yaşanan saldırılar aynı zamanda ülkenin siyasi atmosferini yakından etkilemiş ve ülkede farklı siyasal gelişmeleri de beraberinde getirmiştir" ifadesine yer verdi.

"Ceza insan içine çıkamamakla sınırlı kalmamalı"

Bu nedenle 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte tüm olayların güvenlik ve siyasi açıdan ayrıntılı şekilde araştırılıp yaşananların aydınlığa kavuşturulmasını talep Ağbaba, "Davutoğlu'nun sözlerinin öznesi, AKP içindeki kimi yetkili makamlardır" dedi.

Türkei Parlament

Davutoğlu'nun sözlerine atıfla Ağbaba, "Yüzlerce kişin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı, sakat kaldığı söz konusu olaylarda, sorumluluğu ya da ihmali olanların cezasının sadece insan içine çıkamamakla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

İlk adım HDP'den

CHP'den önce HDP de Davutoğlu'nun sözlerine tepki göstererek "Defterler açılsın" çağrısıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etmişti.

HDP, PKK ile yürütülen çözüm sürecinin sona ermesine ve AKP'nin tek başına iktidar olamadığı seçimlerin yenilenmesine yol açan dönemin incelenmesi için TBMM Başkanlığına dilekçe vermişti.

Dilekçede "2014-2016 arasındaki yaşanan saldırıların ve katliamların araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi" ifadesine yer verilmişti.

DW/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

HDP'den "defterleri açın" çağrısı

İktidar çevrelerinin hedefinde olan eski Başbakan Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlarla ilgili "defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözleri üzerine HDP, meclis araştırması istedi. (24.08.2019)  

Kulis: Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddia ediliyor. DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, Davutoğlu’nun Diyarbakır’da katılacağı iftarda partisinin duyurusunu yapacağı öne sürülüyor. (13.05.2019)  

Davutoğlu'ndan Sputnik'in kararına tepki: Susmayacağız

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sputnik’in kendisiyle röportaj yapan üç gazetecinin programlarına son vermesine tepki gösterdi. Davutoğlu, “Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız” dedi. (19.07.2019)  

Benzer içerik

Türkei Präsident Erdogan und Premierminster Davutoglu

HDP'den "defterleri açın" çağrısı 24.08.2019

İktidar çevrelerinin hedefinde olan eski Başbakan Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlarla ilgili "defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözleri üzerine HDP, meclis araştırması istedi.

Bildkombo Ahmet Turk, Bedia Özgökçe Erta, Selcuk Mizrakli

Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevden alındı 19.08.2019

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. HDP’li siyasetçilerin yerine bu illerin valileri görevlendirildi. HDP ve CHP'den karara tepki geldi.

Türkei Parlament in Ankara

Vekiller mi geçinemiyor, asgari ücretli mi? 05.08.2019

Türkiye’de vekil maaşı, asgari ücretlinin maaşının yaklaşık 11 katı. Bu fark öyle yüksek ki Avrupa ülkelerini de geride bırakıyor. Muhalefet; hükümete “vicdansızlığı bırakın” çağrısı yapıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Mardin’de kayyumdan AKP’li bakanlara 600 bin liralık hediye

Mardin Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li bakanlara gümüşçüden 600 bin liralık hediye aldığı belgelendi. İlgili bakanlar belgeler hakkında konuşmuyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  