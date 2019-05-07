 CHP bağış kampanyası başlattı | TÜRKİYE | DW | 09.05.2019

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TÜRKİYE

CHP bağış kampanyası başlattı

23 Haziran seçimlerinde partilerin Hazine'den yardım alamayacağına dikkat çeken CHP, bağış kampanyası başlattı.

Ekrem İmamoğlu, türkischer Politiker der Republikanischen Volkspartei (Getty Images/Y. Akgul)

Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Haziran'da tekrar edilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimleri için bağış kampanyası başlattı.

31 Mart seçimini kazanan ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi iptal kararının ardından mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu Twitter hesabındaki mesajında "Desteğinizle her şey çok güzel olacak" diyerek bağışlar için açılan hesap numaralarını paylaştı.

İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinde partilerin Hazine yardımı alamayacağını belirterek "Yapılacak bağışın hiç kimse için yük olmamasını diliyoruz. Kişi başı 20 TL tutarında bir bağış tüm gönülleri fethetmeye yetecektir" dedi. Mesajda Siyasi Partiler Kanunu'na göre gerçek veya tüzel kişilerin bir siyasi partiye aynı yıl yapabileceği bağış üst sınırının 54.566 TL olduğu da hatırlatıldı.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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