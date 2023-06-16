CHP Dakak'ın ölümünü araştırmak için heyet görevlendirdi

CHP’li Özel, 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ölümünü araştırmak için heyet görevlendirdiklerini açıklarken, "Bu faciaların sorumlusu AKP’dir" dedi ve kaçak medresenin derhal kapatılmasını istedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Şanlıurfa'da kayıp olarak aranırken Semerkand Vakfı'na ait olduğu belirtilen kaçak bir medresenin yanındaki ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın ölümünü araştıracaklarını açıkladı.

Özel, bugün yaptığı yazılı açıklamayla, CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'yi, Abdülbaki Dakak'ın şüpheli ölümüyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere görevlendirdiklerini duyurdu.

"Kurstan defalarca ayrılmak istedi"

Görevlendirilen her üç milletvekilinin, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri olduklarına dikkat çeken Özel, Dakak’ın ölümü hakkında yürütülen soruşturmayı da çok yakında takip ettiklerine vurgu yaptı.

Hayatını kaybeden Dakak’ın, Şanlıurfa’da Menzil Cemaati mensuplarınca kurulan ve Semerkand Vakfı’na ait olduğu belirtilen kaçak bir medresede eğitim gördüğüne dikkat çeken Özel, "Yavrumuzun, kursun yakınlarındaki ahırda şüpheli biçimde ölü bulunmuş olması, tüm Türkiye'yi sarsmıştır. Yavrumuzun, kurstan defalarca ayrılmak istemesine rağmen ailesinin buna izin vermediği ileri sürülmektedir" bilgisini paylaştı.

"Derhal kapatılmalı"

"Abdulbaki Dakak yavrumuzun eğitim gördüğü belirtilen bu kurumun derhal kapatılması, ismi geçen vakfa ait benzer yerlerin de bir an önce denetim altına alınması gerekmektedir" görüşünü kaydeden CHP'li Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen örgün eğitim dışında yer alan yüz binlerce çocuğumuzun kamu denetimi dışında tarikat ve cemaatlerin eline bırakıldığı gerçeğiyle yüzleşmeli ve bir daha benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır, bu konuda Parlamento üzerine düşeni derhal yerine getirmelidir."

"Laikliği aşındıran uygulamaların rolü büyük"

CHP’li Özel, benzer olaylarla çok sık karşılaşılmakta olunduğuna işaret etti, "Bu yaşananlarda AKP iktidarının, laikliği aşındıran uygulamalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın vakıf görünümlü tarikat ve cemaatlerle birlikte çalışmayı alışkanlık haline getirmesinin rolü büyüktür" görüşünü aktardı.

AKP iktidarının bu yapıları bilerek ve isteyerek kamu denetiminin dışında tuttuğunu ve adeta teşvik ettiğini belirten Özel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yapıları derhal denetimi altına almak zorunda olduğunu da vurguladı.

"AKP, bu ölümlerin, bu faciaların sorumlusudur"

Özgür Özel, yakın geçmişte benzer acıların yaşandığına dikkat çektiği açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Adana Aladağ’da kaçak bir cemaat yurdunda yaşanan yangında ve Konya Taşkent'te ruhsatsız binada yaşanan patlamada çocuklarımızın ölümüne neden olmuştur. Enes Kara’nın Elazığ'da kaldığı cemaat yurdunda intiharını unutmamız mümkün değildir. Kanuna aykırı eğitim kurumu açmayı 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandıran Türk Ceza Kanunu'nun 263’üncü maddesini 2013 yılında tüm uyarılarımıza karşın kaldıran AKP iktidarı, bu ölümlerin, bu faciaların sorumlusudur. Bu konuda mevzuatta atılması gereken adımlar başta olmak üzere kapsamlı bir çalışmayı hazırlayacak ve en kısa sürede kamuoyunun dikkatine sunacağız."

DW/ DA, EC

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