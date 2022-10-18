  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
29. maddenin iptali için AYM'ye başvuruyu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı
29. maddenin iptali için AYM'ye başvuruyu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptıFotoğraf: Press Office CHP
PolitikaTürkiye

CHP 29. maddenin iptali için AYM'ye başvurdu

1 saat önce

CHP, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen 29'uncu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM'ye başvurdu.

https://p.dw.com/p/4IMhx

CHP, "sansür yasası" olarak adlandırdığı "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen 29'uncu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 29'uncu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için hazırlanan dilekçeyi AYM'ye teslim etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217/A maddesinin, Anayasanın 2, 13, 25, 26, 28, 38 ve 153'üncü maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal davası açtık" dedi. Altay, iptal davası sonuçlanıncaya kadar da yürürlüğünün durdurulmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Altay, bu yasanın Anayasa'nın cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması, maddesi düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı hususlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

"Stalin yasası"

Bu kanunu "Stalin yasası" olarak nitelendiren Engin Altay, "bunun daha büyük mağduriyetlere yol açmaması için yüksek bir hassasiyet göstererek, 29'uncu maddeyi bugün mahkemeye sunduk" dedi. Kanunun tümüyle ilgili hazırlıklarının sürdüğünü belirten Altay, Anayasa'nın öngördüğü süre içinde kanunun tamamını mahkemeye getireceklerini vurguladı.

İktidarın "dezenformasyonla mücadele" yasası olarak adlandırdığı kanunun 29'uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesine "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi. Söz konusu madde, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen" yayanların bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Bu kanun "muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Altay, "Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar" şeklinde konuştu.

"Muhalefeti susturmanın" mümkün olmayacağını vurgulayan Engin Altay, bu yasa ile "yolsuzluklar, rüşvet, yoksulluk, yasakların" konuşulmasının istenmediğini dile getirdi.

DW/JD,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Dezenformasyon yasası: AP ve BM’den “keyfi uygulama” uyarısı

Dezenformasyon yasası: AP ve BM’den “keyfi uygulama” uyarısı

Avrupa Parlamentosu, "dezenformasyonla mücadele" yasasındaki muğlak ifadelerin "keyfi uygulamalara kapı araladığı"nı belirtirken BM'den de "İfade özgürlüğü 'doğru' bilgiyle sınırlı değildir" uyarısı geldi.
Politika
14 Ekim 2022

Uluslararası basın örgütleri: “Sansür yasası” geri çekilmeli

Uluslararası basın örgütleri: “Sansür yasası” geri çekilmeli

Uluslararası basın örgütleri, “Sansür Yasası”nın çekilmesi ve seçim döneminde gazetecilerin işlerini yapabilmeleri için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
Basın özgürlüğü
14 Ekim 2022
Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano

Sosyal medya yasası: AB'den Türkiye'ye çağrı

Sosyal medya yasası: AB'den Türkiye'ye çağrı

Sosyal medya yasasında öngörülen hapis cezasına dikkat çeken Avrupa Birliği, Türkiye'yi "ölçülülük ilkesine uymaya" davet etti.
Hukuk ve Adalet
14 Ekim 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Symbolbild I Computer Hacker

Kamu yararı olan haberlere yargı eliyle sansür

Politika
31 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uyarılarında ikinci aşama

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uyarılarında ikinci aşama

Ekonomi
5 saat önce
Ankaragücü-Fenerbahçe maçından

Ankaragücü-Fenerbahçe maçında 888 ton karbon salındı

Ankaragücü-Fenerbahçe maçında 888 ton karbon salındı

Spor
9 saat önce

Rusya'nın insansız hava araçları nereden geliyor?

Rusya'nın insansız hava araçları nereden geliyor?

Çatışmalar
7 saat önce
Remzi Özçelik 2019 yılından beri madende çalışıyordu

Tarih öğrenciliğinden maden işçiliğine uzanan ömür

Tarih öğrenciliğinden maden işçiliğine uzanan ömür

Toplum
17 Ekim 2022

Almanya'da enerji krizi: Odun hırsızlığı artıyor

Almanya'da enerji krizi: Odun hırsızlığı artıyor

Doğa ve Çevre
17 Ekim 2022
Türkei Explosion in Bergwerk Trauer Bergung

İş cinayeti davalarında etkin yargılama var mı?

İş cinayeti davalarında etkin yargılama var mı?

Politika
16 Ekim 2022
Ana sayfaya dön