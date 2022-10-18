CHP 29. maddenin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, "sansür yasası" olarak adlandırdığı "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen 29'uncu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 29'uncu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için hazırlanan dilekçeyi AYM'ye teslim etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217/A maddesinin, Anayasanın 2, 13, 25, 26, 28, 38 ve 153'üncü maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal davası açtık" dedi. Altay, iptal davası sonuçlanıncaya kadar da yürürlüğünün durdurulmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Altay, bu yasanın Anayasa'nın cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması, maddesi düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı hususlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

"Stalin yasası"

Bu kanunu "Stalin yasası" olarak nitelendiren Engin Altay, "bunun daha büyük mağduriyetlere yol açmaması için yüksek bir hassasiyet göstererek, 29'uncu maddeyi bugün mahkemeye sunduk" dedi. Kanunun tümüyle ilgili hazırlıklarının sürdüğünü belirten Altay, Anayasa'nın öngördüğü süre içinde kanunun tamamını mahkemeye getireceklerini vurguladı.

İktidarın "dezenformasyonla mücadele" yasası olarak adlandırdığı kanunun 29'uncu maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesine "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi. Söz konusu madde, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen" yayanların bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Bu kanun "muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Altay, "Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar" şeklinde konuştu.

"Muhalefeti susturmanın" mümkün olmayacağını vurgulayan Engin Altay, bu yasa ile "yolsuzluklar, rüşvet, yoksulluk, yasakların" konuşulmasının istenmediğini dile getirdi.

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