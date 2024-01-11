CHP 242 seçim çevresinde adaylarını belirledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Toplamda yaklaşık 11 saat süren Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları sonrasında CHP Sözcüsü Deniz Yücel belirlenen adaylarla ilgili CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yaptı. Yücel 6’sı büyükşehir belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belli olduğunu söyledi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel Fotoğraf: ANKA

Adana, Aydın, Mersin, Hatay'da aynı isimlerle yola devam

Yücel'in açıklamasına göre partinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, mevcut Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar olarak belirlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Özlem Çerçioğlu oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yerine ise Eskişehir'de Ayşe Ünlüce aday gösterilecek. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş olurken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Candan Yüceer gösterilecek. CHP Mersin'de de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i aday göstermeye karar verdi.

Yücel Antalya konusunda ise "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan bugün, PM’mizde gündeme alınmadı. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantımızda gündeme geleceğini düşünüyorum" dedi.

İllerde belediye başkan adayları

CHP'nin Afyon Belediye Başkan Adayı, Afyon Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Burcu Köksal oldu. CHP'nin Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem, Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, Çankırı Belediye Başkan Adayı İlhan Tekin, Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse, Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kilis Belediye Başkan Adayı Hakan Bilecan, Niğde Belediye Başkan Adayı Hulusi Özen, Osmaniye Belediye Başkan Adayı Serkan Karayiğit, Sinop Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik, Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürer, Yozgat Belediye Başkan Adayı Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem oldu.

CHP Parti Meclisi, Ankara Etimesgut belediye başkan adaylığına "Behzat Ç." karakteriyle kamuoyunda tanınan Erdal Beşikçioğlu'nu gösterme kararı aldı.

ANKA / EC, TY

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