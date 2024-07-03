CHP 24 saatlik eğitim maratonu yapacak

Önce yeni eğitim modeli ardından Öğretmenlik Meslek Kanun teklifi. Eğitimdeki adımlara yönelik eleştiriler artarken CHP hepsi için 24 saat açıklama yapacak.

CHP, son haftalarda iktidarın attığı adımlar ve getirdiği yasa teklifleriyle tartışılan bir gündem başlığı olaneğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için 24 saatlik bir eğitim maratonu düzenlemeye hazırlanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş bugün düzenlediği basın toplantısında eğitimin tüm sorunlarının tek bir basın açıklamasına sığmayacak kadar çok ve geniş kapsamlı olduğunu söyleyerek bu nedenle 24 saat sürecek bir eğitim maratonu yapacaklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında eğitim alanında bazı adımlar atılırken bunlardan birisi olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çok sayıda eleştiri toplamıştı. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de 26 Haziran'da TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Eğitim ile ilgili pek çok başlık altında sadece muhalefetin değil sendikaların ve çeşitli kesimlerin farklı açılardan eleştirileri bulunuyor.

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını öngören bu teklife öğretmenlerden de yoğun tepki var. En son teklifi Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden özel sektör öğretmenlerinden 25 kişi dün akşam gözaltına alındı. Öğretmenlerin bugün serbest bırakıldıkları bildirildi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) de geçtiğimiz günlerde TBMM önünde toplanarak teklifi protesto etti ve öğretmenlerin kazanılmış haklarının bu yasa ile gasp edildiğini ve diplomalarının yok sayıldığını açıkladı.

Maraton sabah 10'da başlayıp 24 saat sürecek

Basın toplantısında akademisyenlerden, sendika temsilcilerine kadar pek çok uzmanın katılımıyla kamuya açık bir alanda halkla ve sektörün temsilcileri ile bir araya geleceklerini kaydeden Özçağdaş, henüz günü netleşmeyen bu maratona sabah saat 10.00'da başlanacağını ve ertesi gün 10.00'a kadar sürdürüleceğini açıkladı.

Eğitim gibi önemli bir konu başlığının sınırlı ve kısıtlı zaman aralıklarında yapılan basın açıklamaları ile çözülemeyeceğini gördüklerini belirten Özçağdaş, "Eğitim Türkiye'nin en başat alanlarından biri. Bu konuda farklı bir çalışma yapmak ve uzmanların görüşlerini dile getirmek istedik" diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yaparak yeni düzenlemeler getiren Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi'nin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu görüşmeleri bugün yapılacak. Teklifin Genel Kurul'da ise gelecek hafta ele alınması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Teklife göre, eğitim fakültelerinden mezun ve KPSS'de başarılı olmak öğretmen ataması için yeterli olmayacak. Aday öğretmenler kurulacak Milli Eğitim Akademisi'nde başarılı olurlarsa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek. Müfettişlerce yetersiz bulunan kadrolu öğretmenler ile yönetici adayları akademide eğitime alınacak. Eğitimde başarısız olan öğretmenler, başka kadrolara atanacak.

Maraton 24 saat sürecek, halka açık olacak

Özçağdaş, 24 saat sürecek basın açıklamasını gelecek hafta içinde bir gün yapmayı planladıklarını ifade ederek ayrıntıları ise şöyle açıkladı:

"Bu etkinliği açık alanda, parklarda yapmayı düşündük. Bu kapsamda 22 ayrı konu başlığında CHP’nin görüşlerinin ifade edildiği ve o alandaki sorunların kavramlaştırmasını içeren bir bölüm bulunuyor. Ayrıca akademisyen, uzmanlar, sendikalar gibi konuklar da bulunarak görüşlerini açıklayacak. Çok farklı kesimlerden kişiler eğitimle ilgili görüşlerini kamuya açık bir alanda 24 saat paylaşacak."

24 saatlik basın açıklaması maratonuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üst düzey yöneticilerin de katılacağını söyleyen Özçağdaş, bu açıklamanın ardından eğitim ile ilgili etkinliklere devam edeceklerini de aktardı. İlk hedeflerinin 21 ilde eğitim buluşmaları düzenlemek olduğunu söyleyen Özçağdaş, CHP'nin kazandığı il belediyelerinde eğitimin bileşenlerin de aralarında olduğu sabah etkinliği düzenleyeceklerini, akşam saatlerinde ise halk buluşmaları yapacaklarını bildirdi.

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