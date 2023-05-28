CHP: Şanlıurfa'da müşahitlerimiz darp edildi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel Şanlıurfa'daki müşahitlerinin darp edildiğini duyurdu. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı" dedi.

Köyde jandarmanın oduğunu ancak sayısının yeterli olmadığını söyleyen Özel "Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın" ifadelerini kullandı.

Şeker: 1 oy bize, 366 oy Erdoğan'a olarak oy kullanılıyor

Darp edilen milletvekili Ali Şeker, ANKA haber ajansına yaptığı açıklamada 30 kişilik bir grubun linç girişiminde bulunduğunu belirterek, "Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize, 366 oy Erdoğan'a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım" dedi.

"Savcılığa şikayetlerimizi veriyoruz, tutanakla ilgili işlemleri de yapıyoruz. Bize linç girişimi oldu. 30 kişilik bir grup biz sandık görevlilerine linç girişiminde bulundu" diyen Şeker "Biz gözlemci olarak oradaydık. Burnumuzda filan darp izleri var. Sandığa sahip çıkın. Biz demokrasiyi korumak için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akçakale ilçesinde toplu oy kullanıldığı ihbarı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Yazlıca Köyü’nde toplu oy kullanıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı Hukuk Kurulu Üyesi Ronayi Paydaş da engellendiğini söyledi. DW Türkçe’ye konuşan Paydaş, şunları anlattı:

"Yazlıca Köyü’nde sandık görevlilerimiz bizi aradı. Burada hem tehdit edildiklerini hem de toplu oy kullanıldığını söylediler. Yardıma ihtiyaçları olduğunu bildirdiler. Biz de bunun üzerine köye gittik. Görevli olduğumuzu, avukat olduğumuzu söyledik. Bunu söyler söylemez kalabalık üzerimize geldi. Fiziki müdahalede bulundular. Hakarete, küfürlere uğradık, tehdit edildik. Olay büyümesin diye sağolsun Jandarma görevlileri araya girdi. Onları engellemeye çalıştılar. Biz de darp edildiğimiz için hastaneye gidip rapor aldık. Daha sonra karakolda geçerek suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca Akçakale İlçe Seçim Kurulu’na giderek buraya ilişkin itirazımızı yaptık."

"Aşiret reisi herkes adına toplu oy kullanıyor"

Toplu oy kullanılan yerin "aşiret köyü" olduğunu belirten Paydaş, "Burada insanlar kendi özgür iradeleriyle sandığa gidemiyor, oyunu kullanamıyor. İnsanlar kendi başına oy kullansa burada farklı partilere oy çıkar. Ancak aşiret reisi, herkes adına toplu oy kullanıyor. Geçen seçimde bir yerde bunu engelledik ve sonuçlar yarı yarıya farklı çıktı. Halk özgür bırakılıp kendi oyunu kullanılırsa sonuçlar farkla olacak" dedi.

Tanal: Yaşanabilecek olayların sorumlusu Şanlıurfa Valisi'dir

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal "Şanlıurfa Valiliği’ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na sesleniyorum. Şanlıurfa’da sandık başlarında güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi’dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü'dür, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı’dır!" paylaşımını yaptı.

Ali Şeker'in toplu oy kullanımına engel olmak isterken darp edildiği belirtiliyor.

DW / EC, AU, CÖ

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