  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluFotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

CHP: Önde olduğumuz yerlerde sandığa itiraz ediliyor

2 saat önce

Anadolu Ajansı'nın verilerine tepki gösteren Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın önde olduğu yerlerde sandıklara itiraz edildiğini söyledi.

https://p.dw.com/p/4RLAd

CHP, Erdoğan'ı açık ara önde gösteren Anadolu Ajansı'nın seçim sonucu verilerine tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptıkları ilk ortak basın açıklamasında, Anadolu Ajansı'nı seçim verilerinin "yok hükmünde" olduğunu belirtti. İmamoğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adına bu açıklamayı yaptıklarını kaydetti.

Yavaş ve İmamoğlu, bu tepkinin ardından yeni bir açıklama daha yaptı. "Elde ettiğimiz veriler ciddi bir düşüşü sergileyen bir iktidar tablosu sunuyor, hükümet ciddi bir düşüşte, bu netlikte bunu söyleyebilirim" diyen İmamoğlu, bütün kurumları da sağlıklı ellerindeki verileri açıklamaya ve itidalli olmaya davet ettiklerini söyledi. "Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etmeye hiç yoktur" diyen İmamoğlu YSK üzerinden kendi sandıklarının verilerini takip ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nı işaret ederek, Millet İttifakı'nın önde oldukları sandıklara yoğun bir şekilde itiraz ettiklerini, "böyle bir strateji" geliştirdiklerini kaydetti. "Saygı duyuyoruz. İtirazlar yapılabilir" diyen İmamoğlu ancak bu sandıkların sonuçlarının da girilmesi daha sağlıklı veri akışı sağlayacağını ifade etti.

İmamoğlu, "Sağlıklı veri girişlerinin olduğu zeminlerde süreç olgunlaşmadan milleti aldatma adına, kazanma üzerine senaryolar kimse geliştirmesin. Halkımız buna aldanmasın" uyarısında bulundu.

İmamoğlu'nun sözlerinin ardından Yavaş da 91 bin 913 sandığın sonuçlarını açıkladı. Yavaş, "Kılıçdaroğlu, yüzde 47,42 oy oranıyla 11 milyon 428 bin 512 oya sahip. Erdoğan yüzde 46,80 oy oranıyla 11 milyon 278 bin 773 oy almış şu ana kadar" dedi. Ankara, İstanbul ve İzmir'in büyük ölçüdeki sandık sonuçlarının henüz ellerine ulaşmadığını belirten Yavaş, "Birinci turda biteceğini düşünüyorum. Elimizdekiler ıslak imzalı tutanaklar" şeklinde konuştu.

DW/JD,HS,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Canlı

Türkiye'de seçimler: Sonuçlar ikinci tura işaret ediyor

Politika2 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye'nin "kader seçimi" tamamlandı

Türkiye'nin "kader seçimi" tamamlandı

Politika3 saat önce

Dezenformasyon 14 Mayıs seçimlerini nasıl etkiledi?

Dezenformasyon 14 Mayıs seçimlerini nasıl etkiledi?

Politika8 saat önce
DW Türkçe'ye VPN kullanarak engelsiz ulaşabilirsiniz

Engelsiz internet erişimi için nasıl VPN kullanılır?

Engelsiz internet erişimi için nasıl VPN kullanılır?

Basın özgürlüğü8 saat önce
14 Mayıs Seçimleri'nde kullanılacak olan oy pusulalarını inceleyen kişiler - (08.05.2023 / İzmir)

14 Mayıs'taki seçim yasakları

14 Mayıs'taki seçim yasakları

Politika13 Mayıs 2023

On soruda 14 Mayıs seçimleri

On soruda 14 Mayıs seçimleri

Politika13 Mayıs 2023
İstanbul - İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Altı maddede yeni hükümeti bekleyen ekonomik sorunlar

Ekonomi13 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön