CHP: Önde olduğumuz yerlerde sandığa itiraz ediliyor

CHP, Erdoğan'ı açık ara önde gösteren Anadolu Ajansı'nın seçim sonucu verilerine tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptıkları ilk ortak basın açıklamasında, Anadolu Ajansı'nı seçim verilerinin "yok hükmünde" olduğunu belirtti. İmamoğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adına bu açıklamayı yaptıklarını kaydetti.

Yavaş ve İmamoğlu, bu tepkinin ardından yeni bir açıklama daha yaptı. "Elde ettiğimiz veriler ciddi bir düşüşü sergileyen bir iktidar tablosu sunuyor, hükümet ciddi bir düşüşte, bu netlikte bunu söyleyebilirim" diyen İmamoğlu, bütün kurumları da sağlıklı ellerindeki verileri açıklamaya ve itidalli olmaya davet ettiklerini söyledi. "Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etmeye hiç yoktur" diyen İmamoğlu YSK üzerinden kendi sandıklarının verilerini takip ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nı işaret ederek, Millet İttifakı'nın önde oldukları sandıklara yoğun bir şekilde itiraz ettiklerini, "böyle bir strateji" geliştirdiklerini kaydetti. "Saygı duyuyoruz. İtirazlar yapılabilir" diyen İmamoğlu ancak bu sandıkların sonuçlarının da girilmesi daha sağlıklı veri akışı sağlayacağını ifade etti.

İmamoğlu, "Sağlıklı veri girişlerinin olduğu zeminlerde süreç olgunlaşmadan milleti aldatma adına, kazanma üzerine senaryolar kimse geliştirmesin. Halkımız buna aldanmasın" uyarısında bulundu.

İmamoğlu'nun sözlerinin ardından Yavaş da 91 bin 913 sandığın sonuçlarını açıkladı. Yavaş, "Kılıçdaroğlu, yüzde 47,42 oy oranıyla 11 milyon 428 bin 512 oya sahip. Erdoğan yüzde 46,80 oy oranıyla 11 milyon 278 bin 773 oy almış şu ana kadar" dedi. Ankara, İstanbul ve İzmir'in büyük ölçüdeki sandık sonuçlarının henüz ellerine ulaşmadığını belirten Yavaş, "Birinci turda biteceğini düşünüyorum. Elimizdekiler ıslak imzalı tutanaklar" şeklinde konuştu.

DW/JD,HS,BÖ

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