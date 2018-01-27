Cheops "dışarıdaki" gezegenleri gözetleyecek

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA), güneş sistemimiz dışındaki gezegenleri araştırmak üzere başlattığı "Cheops" misyonunun ilk aşaması başarı ile tamamlandı. Bu araştırma için geliştirilen ve üzerinde Cheops adı verilen teleskobu taşıyan uydu, bir Rus Soyuz roketi ile Güney Amerika’daki Fransız Guayanası’nda bulunan Kourou Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Uydunun dünyadan 710 kilometre uzaktaki yörüngesine yerleştiği bildiriliyor.

ESA'nın basına sunduğu Cheops simülasyonu (Foto: Arşiv)

"Ötegezegen" adı verilen güneş sistemi dışındaki gezegenleri araştıracak olan Cheops’un öncelikli görevi, daha önce Kepler uydusunun yaptığı gibi, yeni yıldızlar ve gezegenler keşfetmek olmayacak. Cheops misyonu daha çok Kepler misyonunun devamı olarak düşünülüyor. Bilim insanları bu yeni misyonda, daha önce keşfedilen yıldızların ve gezegenlerin yapısı hakkında detaylı bilgiye ulaşmaya çalışacak.

Ötegezegenlerin yapısı

Özellikle ötegezegenlerin maddesel yoğunluğunu tespit etmek, herhangi bir gezegenin gazlardan mı, katı maddelerden mi meydana geldiğini ve üzerinde okyanuslar olup olmadığını bilmek, bilim dünyası açısından büyük önem taşıyor.

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Cheops uydusunun aslında Salı günü fırlatılması planlanmış, ancak fırlatmaya 90 dakika kala süreç durdurularak bugüne ertelenmişti.

Cheops (Characterising Exoplanet Satellite) projesi ESA ile İsviçre Bern Üniversitesi tarafından yönetilen bir konsorsiyumun ortalığında gerçekleştiriliyor.

İsviçreli bilim insanları Didier Queloz ve Michel Mayor insanlık adına ilk ötegezegeni 1995 yılında keşfetmiş ve bunun için 2019 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüşlerdi.

AFP,dpa / ET,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe