Chemnitz'te yabancı düşmanlığına karşı gösteri

Almanya'nın Chemnitz kentinde, geçen hafta bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında başlayan gösteriler sürüyor. Kentte bugün sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin de aralarında olduğu çeşitli sağ gruplar tarafından düzenlenecek miting öncesinde yüzlerce kişi yabancı düşmanlığına karşı barışı savunmak için bir gösteri yaptı.

Yaklaşık 70 dernek, örgüt ve partinin oluşturduğu "Nazisiz Chemnitz İttifakı" tarafından düzenlenen gösteri, Johannis Kilisesi önündeki otoparkta yapıldı. Gösteriye Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir, Saksonya Eyaleti Başbakan Yardımcısı Martin Dulig ve eski Almanya Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da katıldı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Sol Parti milletvekili Dietmar Bartsch, "Chemnitz'de toplumun ayağa kalkmasını ve bu kentte nefrete, şiddete, ırkçılığa yer olmadığına ilişkin açık bir tutum benimsemesini harika buluyorum" dedi. Sosyal demokrat siyasetçi Klingbeil da "Barışçıl gösterilerin arkasındayız. Buradaki çoğunluğun farklı düşündüğünün ve aşırı sağcı, yabancı düşmanı görüşlere sahip olmadığının aşikar olmasını istiyoruz" diye konuştu. Gösteri öncesinde de kentin sembolü niteliğindeki Karl Marx Anıtı'na "Chemnitz ne gri ne de kahverengidir" yazılı bir pankart asıldı.

Kentte akşamüstü saatlerinde sağ popülist AfD ile İslam ve yabancı düşmanı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" (Pegida) ortak miting düzenleyecek.

Geçen hafta Cumartesi gecesi işlenen cinayetle ilgili olarak Irak ve Suriye uyruklu iki mülteci tutuklandı. Chemnitz'te pazar günü cinayeti protesto etmek için yaklaşık 6 bin kişi toplanmış, eylem aşırı sağcıların gövde gösterisine dönüşmüştü.

dpa, epd / EC, BÜ

©Deutsche Welle Türkçe