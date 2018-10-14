Chemnitz'te Türk restoranına saldırı

Almanya'nın doğusunda bulunan Chemnitz kentindeki bir Türk restoranına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece düzenlenen saldırıya ilişkin ilgili makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Perşembe günü konuyla ilgili açıklamada bulunan polis, saldırının ırkçı ve yabancı düşmanı bir nitelik taşımasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi. Polis, saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Restoranın bulunduğu apartmanın sakinleri, Perşembe sabaha karşı saat 2.20 civarında bir patlama sesi duyduklarını ve kısa süre sonra da restorandan duman çıktığını gözlemlediklerini aktardı. İtfaiyenin restoranda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldığı belirtildi. Restoranın bulunduğu apartmanın 17 sakininin geçici olarak evlerini terk etmek zorunda kaldıkları ve Perşembe sabahı evlerine geri döndükleri bildirildi.

Kimliği belirsiz kişilerin restorana zorla girerek mekanı ateşe verdiği düşünülüyor. Görgü tanıkları, yangının başlamasından kısa süre sonra restorandan kaçan üç kişiyi gördüklerini söyledi.

Chemnitz kenti son aylarda birçok kez yabancı düşmanlığıyla ilgili olarak gündeme geldi. Kentte son dönemde göçmenlere ait birçok restorana saldırı düzenledi. En son Ekim ayı başında bir İran restoranının sahibi, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramış ve yaralanmıştı. Ağustos ayı sonunda da maskeli kişiler, aşırı sağcıların bir etkinliği sırasında, kentteki bir Yahudi restoranına saldırı düzenlemiş ve restoranın sahibini yaralamıştı.

Chemnitz ayrıca Ağustos sonunda Suriyeli ve Iraklı üç kişi tarafından öldürüldüğünden şüphelenilen bir Alman vatandaşının ardından kentte düzenlenen, şiddet ve yabancılara karşı sürek avı içeren protesto gösterileriyle de gündeme gelmişti.

dpa/BÜ,DÇÜ

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