 Chemnitz′te Türk restoranına saldırı | ALMANYA | DW | 18.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Chemnitz'te Türk restoranına saldırı

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz'te bulunan bir Türk restoranı ateşe verildi. Saldırganların kimliği henüz belirlenmezken, polis ırkçı bir saldırının ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

Deutschland | Staatsschutz ermittelt nach Feuer in türkischem Restaurant in Chemnitz (picture-alliance/dpa/dpa-Zentralbild/H. Schmidt)

Önerdiğimiz linkler

Federal Başsavcılık polisin dün operasyon düzenlediği aşırı sağcı "Devrim Chemnitz" adlı örgütün üyelerinin iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü olan 3 Ekim'de saldırı planladığını açıkladı. (02.10.2018)

Almanya'nın Bavyera ve Saksonya eyaletlerinde "aşırı sağcı terör örgütü kurdukları" iddiasıyla altı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yabancılara yönelik silahlı saldırılar düzenlemeyi planladığı bildirildi. (01.10.2018)

Chemnitz’teki aşırı sağcı gösterilerle ilgili açıklamaları nedeniyle Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınan Maaßen, İçişleri Bakanlığı'nda polis, bilgi ve kamu güvenliğinden sorumlu müsteşar olacak. (19.09.2018)

Almanya'da Müslümanları ve camileri hedef alan saldırıların sayısı, bu yılın ilk altı ayında 2017'ye oranla azaldı. Ancak bu yılki saldırılarda yaralananların sayısı geçen seneye oranla arttı. (21.08.2018)

Almanya'nın doğusunda bulunan Chemnitz kentindeki bir Türk restoranına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece düzenlenen saldırıya ilişkin ilgili makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Perşembe günü konuyla ilgili açıklamada bulunan polis, saldırının ırkçı ve yabancı düşmanı bir nitelik taşımasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi. Polis, saldırı sonucunda kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Restoranın bulunduğu apartmanın sakinleri, Perşembe sabaha karşı saat 2.20 civarında bir patlama sesi duyduklarını ve kısa süre sonra da restorandan duman çıktığını gözlemlediklerini aktardı. İtfaiyenin restoranda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldığı belirtildi. Restoranın bulunduğu apartmanın 17 sakininin geçici olarak evlerini terk etmek zorunda kaldıkları ve Perşembe sabahı evlerine geri döndükleri bildirildi.

Kimliği belirsiz kişilerin restorana zorla girerek mekanı ateşe verdiği düşünülüyor. Görgü tanıkları, yangının başlamasından kısa süre sonra restorandan kaçan üç kişiyi gördüklerini söyledi.

Chemnitz kenti son aylarda birçok kez yabancı düşmanlığıyla ilgili olarak gündeme geldi. Kentte son dönemde göçmenlere ait birçok restorana saldırı düzenledi. En son Ekim ayı başında bir İran restoranının sahibi, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramış ve yaralanmıştı. Ağustos ayı sonunda da maskeli kişiler, aşırı sağcıların bir etkinliği sırasında, kentteki bir Yahudi restoranına saldırı düzenlemiş ve restoranın sahibini yaralamıştı.

Chemnitz ayrıca Ağustos sonunda Suriyeli ve Iraklı üç kişi tarafından öldürüldüğünden şüphelenilen bir Alman vatandaşının ardından kentte düzenlenen, şiddet ve yabancılara karşı sürek avı içeren protesto gösterileriyle de gündeme gelmişti.

dpa/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Berlin'de ırkçılığa karşı protesto 14.10.2018

Almanya’nın başkenti Berlin’de ırkçılığa karşı düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı. Gösteriye Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yanı sıra ünlü sanatçılar da destek verdi. Çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika, parti ve kiliseler de çağrıda bulundu.

Berlin Unteilbar-Demonstration

Berlin’de ırkçılığa karşı büyük gösteri 13.10.2018

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün ırkçılığa karşı düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı. Gösteriye Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da destek verdi.

Chemnitz Kundgebung des Bündnisses Chemnitz Nazifrei unter dem Motto «Herz statt Hetze»

Chemnitz'te yabancı düşmanlığına karşı gösteri 01.09.2018

Geçen hafta aşırı sağcıların gövde gösterisi yaptığı Chemnitz’de yüzlerce kişi yabancı düşmanlığına karşı yürüdü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bundesaussenminister Heiko Maas (imago/T.Imo)

Alman Bakan Riyad'a ziyaret planını erteledi

Almanya Dışişleri Bakanı, Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’a ziyaret planlarını erteledi. Alman hükümeti Kaşıkçı olayının en kısa zamanda aydıntılması çağrısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

Wissenschaftlerin Fiona Llewellyn steht auf einer Leiter in einer Installation aus Plastikflaschen (Imago/Zumapress/S. Chung)

Dünya'nın plastik çöplüğüne dönüşmesine engel ol!

Endüstrinin katılımı olmadan plastik kirliliğine köklü çözüm mümkün değil. Ancak plastik pipet ve bardak gibi tek kullanımlık ürünlerden kaçınarak kişisel plastik tüketimini azaltmak mümkün. Çevre için bugün ne yaptınız? 