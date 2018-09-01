Chemnitz’te gösterilere ara yok

Almanya'nın Chemnitz kentinde geçen hafta sonu bir Alman'ın öldürülmesinin ardından başlayan yabancı düşmanı gösteriler ile karşı eylemler sürüyor. Cumartesi günü düzenlenen ve polisin verdiği bilgiye göre toplam 11 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerin ardından Pazartesi günü "Biz çoğunluktayız” sloganı altında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddete karşı ücretsiz bir konser düzenlenecek. Chemnitz'te Pazar günü Protestan kilisesi ile Chemnizt'te yaşayanların çağrısıyla şiddet ve yabancı düşmanlığına karşı iki gösterinin düzenlenmesi planlanıyor.

Emniyet yetkilileri, Chemnitz'te Cumartesi günkü gösterilerde 18 kişinin yaralandığını ve 37 suç duyurusu yapıldığını açıkladı. İşlenen suçların, adam yaralama, polise mukavamet, maddi hasara yol açmak ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini taşımak olduğu belirtildi.

Karl Marx heykeli kentteki aşırı sağcıların toplanma noktası oldu.

Bir Afgan'a saldırıldı

Gösteriler sırasında 20 yaşında bir Afgan'ın yüzü maskeli dört kişinin saldırısına uğradığı, Afgan gencin hafif yaralandığı aktarıldı. Polisin, saldırganların daha önceki gösterilere katılmış olabileceği ihtimalini araştırdığı bildirildi.

Chemnitz'te sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile yabancı düşmanı Pegida (Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketinin düzenlediği ortak gösteride yoğun bir kalabalık toplandı. Bu gösteriye, sağ popülist vatandaş hareketi Pro Chemnitz yanlılarının da katıldığı belirtildi.

Johannis Kilise'nin önünde düzenlenen yabancı düşmanlığına karşı, barış çağrısıyla düzenlenen gösteride de binlerce kişi yer aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylemlerde yaklaşık bin 800 polisin görev yaptığı belirtildi. Tazyikli su püskürten panzerlerin ve atlı polis memurlarının hazır bulunduğu gösterilerde, diğer eyaletlerden de polis takviyesi yapıldı.

Polis karşıt göstericilerin birbirleriyle karşılaşmaması için önlem aldı.

Kauder AfD'ye karşı tutumun sertleştirilmesini istedi

Chemnitz'de yaşanan olaylara karşı siyasetçilerin de tepkisi sürüyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Alman meclis Grup Başkanı Volker Kauder, AfD'ye karşı tutumun sertleştirilmesini istedi. AfD'li siyasetçilerin Chemnitz'de yabancı düşmanı gösterilerde yaşanan olayları onaylayan açıklamalarını eleştiren Kauder, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "bunun kaygı yaratan yeni bir boyut” olduğunu söyledi. "AfD bizim devletimize zarar vermek istiyor” diyen Kauder, AfD'ye verilen mali yardımların mercek altına alınmasını istedi. Kauder, parlameto seçimleri sırasında AfD'ye kimin mali destek sağladığının ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi.

Irkçılık karşıtı gösteride açık toplum çağrısı yapıldı.

Maas'tan ırkçılığa karşı mücadele çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, vatandaşlara çağrıda bulunarak, ırkçılığa karşı mücadele ve demokratik değerlerin savunulmasında daha etkin olmalarını istedi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki toplumumuzda aşmamız gereken rahatlık yayıldı. Oturduğumuz koltuktan kalkıp, fikrimizi söylemeliyiz” dedi.

Sosyal Demokrat Adalet Bakanı Katarina Barley de aynı gazeteye verdiği demeçte, Chemnitz'deki yabancı düşmanı olayların arkasında aşırı sağcı grupların ne kadar etkili olduğunun araştırılması gerektiğini söyledi. Barley, "aşırı sağcıların toplumumuza sızmasına izin veremeyiz” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kentinde geçen Pazar sabaha karşı farklı milliyetlere sahip kişiler arasında çıkan bir tartışmada üç kişi bıçaklanarak yaralanmış, yaralananlardan 35 yaşındaki bir Alman hastanede yaşamını yitirmişti. Iraklı ve Suriyeli iki şüpheli olayın ardından gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı.

Bu olay üzerine geçen Pazar günü kentte yabancı düşmanlığı içeren gösteriler düzenlenmiş, gösteri sırasında yabancı gibi görünen kişiler kovalanarak, tartaklanmış ve dövülmüştü. Geçen Pazartesi günü ırkçı gösterilerin devam etmiş, bunun yanı sıra yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı düzenlenen gösterilerle kentte tansiyon yükselmişti. Irkçı gösterilerde, yabancı gibi görünen kişilere yönelik saldırılar Almanya'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

dpa,epd,rtr/JD,GY

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