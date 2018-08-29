Chemnitz'te diyalog arayışı

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, aşırı sağcıların yabancı düşmanı şiddet eylemlerine sahne olan Chemnitz kentinde bugün halkla buluşacak. Kretschmer'in son olayların ışığında eyaleti ilgilendiren önemli meseleler hakkında bilgi alışverişinde bulunması ve halkın sorularına yanıt vermesi bekleniyor. Sağ popülistlerin ve aşırı sağcılardan oluşan grupların Chemnitz'te düzenleyecekleri gösteri yürüyüşünde olay çıkmaması için sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Kretschmer, dört gün önce bir Almanın öldürülmesinin ardından protesto eylemlerine ve yabancıları hedef alan saldırılara sahne olan Chemnitz'in 15 bin kişilik futbol stadında Chemnitzlilerin sorularını yanıtlayacak. Chemnitz'te cinayetin ardından iki gün boyunca sağ gruplarla şiddete eğilimli holiganlar ve Neonaziler gösteri düzenlemiş, gösterilerde yabancı düşmanı sloganlar atılmış ve Nazi selamı verilmiş, polisin sayıca yeterli olmaması nedeniyle olaylara etkili bir şekilde müdahale edilememişti.

Saksonya Eyalet Başbakanı Kretschmer

Gösteriler hafta sonuna kadar sürecek

Aşırı sağcılardan oluşan Pro Chemnitz adlı hareket, eyalet başbakanı Kretschmer'in halkla toplantı yapacağı stadın yakınlarında gösteri düzenleyecek. Grubun Pazartesi günkü gösterisi sırasında sağ ve sol gruplar arasında çatışma çıkmış ve olaylarda en az 18 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 6 bin radikal sağcının katıldığı gösteri, bin 500 dolayındaki solcu tarafından protesto edilmişti.

Chemnitz'deki gösteriler Cumartesi günü Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve yabancı düşmanı PEGIDA'nın etkinlikleriyle devam edecek. Haftanın son dört gününde düzenlenmesi planlanan toplam altı gösteri için resmi makamlardan izin istendiği öğrenildi.

Saksonya eyalet yönetimi, bu gösterilerde güvenliği sağlamak için Federal Polis Teşkilatı'ndan yardım istedi. Federal polis birimleri haricinde Chemnitz'e Saksonya-Anhalt, Bavyera, Berlin, Hessen ve Thüringen eyaletlerinden takviye polis birlikleri de sevk edilecek.

Muhalefetten komisyontalebi

Alman Yeşiller Partisi yabancı düşmanı eylemlere de sahne olan protesto gösterilerinin Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nda görüşülmesini talep etti. Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da artan sağ popülizm ve Doğu Almanya'daki yabancı düşmanlığına karşı ne gibi önlemler alınabileceğini görüşmek üzere eyaletlerin yabancılar ve entegrasyon sorumluları ile Berlin'de bir araya gelecek.

Sızdırma iddialarına tepkiler sürüyor

Alman Memur Sendikası, Chemnnitz'teki cinayetle ilgili olarak bir tutuklama emrinin sızdırılarak internette yayımlanmasını eleştirdi. Sendika Başkanı Ulrich Silberbach, "Bu gibi yasa dışı davranışların hukuk devletine ve onun kurumlarına olan güvenini sarsıyor" dedi. Silberbach Alman kamu sektöründe çalışan 4 milyon 600 bin kişi arasında radikal görüşte olanların çıkabileceğini ve anayasaya saygı duymayanların kamuda işinin olmadığını belirtti.

Almanya'da yargı mensupları da olaylar sırasında öldürülen Daniel H.'nin katil zanlısı hakkındaki tutuklama emrinin dışarıya sızdırılmasını kınadı. Alman Hakimler Birliği Başkanı Sven Rebehn bir gazeteye verdiği demeçte "Siyasi propaganda amacıyla yargı faaliyetlerinin sabote edilmesinin ve hukuk devleti ilkelerini hiçe saymanın sorumsuzluk olduğunu" söyledi. Tanıkları etkileyebileceği ve soruşturmaya engel çıkartabileceği için gizli kalması gereken bilgilerin sızdırılmasının hukuki işlemleri aksatabileceğini belirten Rebehn, savcılıktan olayın sorumlusunun mutlaka bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Alman Barolar Birliği de skandalın aydınlatılmasını talep etti. Birliğin ceza hukuku komisyonu üyesi Michael Rosenthal zanlıların şahsi bilgilerinin korunması gerektiğini, aksı takdirde eş ve çocuklarının da bu durumdan olumsuz etkilenebileceklerini söyledi. Rosenthal, yetki tekelinin sadece devlete ait olduğunu ve kimsenin kendini yasaların yerine koyamayacağını sözlerine ekledi.

DW,dpa,KNA/AG,DÇÜ

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