 Chemnitz’de yaşayan Türkiye kökenliler: Merkel geç kaldı | ALMANYA | DW | 17.11.2018

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ALMANYA

Chemnitz’de yaşayan Türkiye kökenliler: Merkel geç kaldı

Başbakan Merkel Ağustos ayında 35 yaşında bir Almanın bıçaklanarak öldürülmesiyle haftalarca aşırı sağcı gösterilerin düzenlendiği Chemnitz’i ilk kez ziyaret etti. Kentte yaşayan Türkiye kökenliler Merkel’e tepkili.

Deutschland Chemnitz Angela Merkel & LeserInnen der Zeitung Freie Presse (Reuters/K. Nietfeld)

Almanya‘nın Saksonya eyaletindeki Chemnitz kenti Ağustos ayında 35 yaşında bir Almanın sığınmacılar tarafından öldürülmesiyle patlak veren aşırı sağcı gösteriler nedeniyle haftalarca Alman basınının gündeminden düşmedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel olayın ardından kenti ziyaret etmemesi nedeniyle eleştirilmişti. Başbakan uzun süredir beklenen ziyaretini Cuma günü gerçekleştirdi. Chemnitz’i "kutuplaşmaya neden olmak istemediği için şimdiye dek ziyaret etmediğini" belirtti.

Merkel‘in kente gelmesi sebebiyle kent merkezinin neredeyse tamamında polis araçları dikkat çekti. Her köşe başına art arda dizilmiş onlarca polis aracı, hem Merkel’in güvenliğini sağlamaya, hem de her Cuma düzenlenmeye devam eden aşırı sağcı grupların protestolarını dizginlemeye çalıştı. Diğer yandan kent merkezinde Türkiye kökenlilere ait işyerleri gibi Türkiye kökenlilerin sayısının da az olduğu dikkat çekiyor.

"Sokakta bakışlardan rahatsız oluyoruz"

Chemnitz‘de sokakta görüş almak istediğimiz insanların çoğu kamera önünde konuşmaya çekindiklerini belirtiyor. Nereredeyse ağız birliği yapmışcasına "kentin küçük bir yer olduğunu ve tanınmak istemediklerini" söylüyor.

Chemnitz'de yaşayan birçok Türkiye kökenli tanınmak istemediklerini belirtiyor

Chemnitz'de yaşayan birçok Türkiye kökenli tanınmak istemediklerini belirtiyor

İsim ve görüntü vermeden bizimle konuşmayı kabul eden bir kadın ise türban taktığı için Almanların kendisine bakışlarının değiştiğini şöyle anlatıyor:

"Artık eşimle beraber sokaklarda yürürken dahi insanların bakışlarından rahatsız oluyorum. Markete alışverişe tek başıma gidemiyorum. Çünkü güvenlik personeli bana hırsız muamelesi yapıyor. Gelip çantamı kontrol edip her hangi bir şey çalıp çalmadığıma bakıyorlar. Bu nedenle ben markete girince eşim mecburen çantamla dışarıda beklemek zorunda kalıyor. Bu durum beni çok üzüyor."

Merkez dışındaki ara sokaklardan birinde bir berber dükkanı işleten Resul Celayir, yazın  yaşanan cinayet sonrasında aşırı sağcı grupların kenti kontrol etme çabası içinde olduklarını belirtiyor: "Her Cuma eylem yapmak için toplanıyorlar. Artık Cuma günleri kent merkezine inemiyoruz."

"Benim Merkel'den bir beklentim kalmadı"

Resul Celayir, cinayet sonrasında aşırı sağcı grupların kenti kontrol etme çabası içinde olduklarını belirtiyor

Resul Celayir, cinayet sonrasında aşırı sağcı grupların kenti kontrol etme çabası içinde olduklarını belirtiyor

Almanya‘nın doğusunda bulunan Chemnitz'in eskiden beri bir aşırı sağ problemi olduğunu düşünen Celayir, bu durumun 2018 yazında yeni bir ivme kazandığını, işlerinin de olumsuz etkilendiğini ve ailesinin güvenliğinden endişe duyduğunu anlatıyor.

Berber dükkanının hemen bir sokak ilerisinde bulunan bir kahvehanenin işletmecisi Faik Karaçalı ise Merkel‘in kenti ziyaret etmekte geç kaldığı görüşünde. Yazın kentte yaşanan şiddet olaylarının kent sakinlerini hâlâ meşgul ettiğini belirten Karaçalı, "Merkel yazın gelseydi olaylar belki de bu kadar büyümeyecekti” diyor ve ekliyor: "Bir yabancı olarak benim Merkel‘den bir beklentim kalmadı.”

İltica başvuruları yüzde 95 reddediliyor

İsmini vermeden görüş bildirmek isteyen bir diğer Chemnitz sakini ise bundan iki sene önce Almanya‘ya iltica başvurusunda bulunduğunu ve şu anda bir mülteci kampında kaldığını söylüyor. Eskiden iltica başvurularını kısa sürede kabul eden kent yetkililerinin, yazın yaşanan olaylar sonrasında başvuruları yüzde 95 oranında reddettiğini belirtiyor.

Mülteci kampında kalan diğer arkadaşlarından bu bilgiyi edindiğini belirten Türk, özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen sığınmacıların bu durumdan olumsuz etkilendiği görüşünde.

Nalan Şipar / Chemnitz

© Deutsche Welle Türkçe

 

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