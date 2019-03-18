 Chemnitz davasında tanıklar zanlıları tarif edemiyor | ALMANYA | DW | 26.03.2019

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ALMANYA

Chemnitz davasında tanıklar zanlıları tarif edemiyor

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında, Chemnitz kentinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla ilgili davada ikinci tanık da zanlıları tarif edemedi.

Chemnitz Demonstranten der rechten Szene (picture alliance/dpa/J. Woitas)

Almanya’nın Chemnitz kentinde 26 Ağustos 2018 tarihinde, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıyla ilgili dava Dresden’de görülmeye devam ediliyor.

Davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti önünde ifade veren ikinci bir tanık da zanlıların kimliğine dair net bir tarifte bulunamadı. Bıçaklanarak öldürülen kişinin arkadaşı olan ve aynı olayda başından yaralanan 33 yaşındaki tanık, zanlılardan birini olay yerinden hatırladığını ancak kendisini yaralayan kişiyi görmediğini dile getirdi.

Zanlılar suçlamaları kabul etmiyor

Chemnitz’de düzenlenen bir şenlikte yaşanan olayla ilgili davanın ilk duruşması 18 Mart’ta yapılmıştı. İlk duruşmada, olayda ağır yaralanan ve bugün tanıklık yapan kişinin kardeşi olan şahıs da zanlılara dair net bir tanımlamada bulunamamıştı.

Deutschland | Rechte Demo in Chemnitz (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

Bir Suriyeli ile firari bir Iraklı'nın ortaklaşa kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılandığı dava güvenlik gerekçesi nedeniyle Dresden’de görülüyor. Söz konusu olayın ardından Chemnitz kentinde özellikle aşırı sağ görüşlü kesimde büyük bir infial yaşanmış ve ırkçılık ile ırkçılığa karşı mücadele tartışmaları uzun bir süre gündemden düşmemişti.

dpa / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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