 Chemnitz davası başladı | ALMANYA | DW | 18.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Chemnitz davası başladı

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan zanlılardan birinin yargılanmasına başlandı. Savunma avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Chemnitz Deutschland Rechtsextremismus Neo-Nazis (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

Chemnitz kentinde işlenen cinayet sonrasında aşırı sağcı gösteriler patlak vermişti.

Almanya'nın Chemnitz kentinde Ağustos ayında bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan Suriyeli'nin yargılanmasına bugün başlandı.

2015 yılında Almanya'ya gelen 23 yaşındaki Suriyeli Alaa S.'nin yargılandığı dava güvenlik nedeniyle Dresden kentinde görülüyor. Alaa S., savcılık tarafından adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs ve adam yaralamakla suçlanıyor.

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Chemnitz kentinde Ağustos ayında işlenen cinayet sonrasında patlak veren aşırı sağcı gösteriler nedeniyle kent haftalarca Alman basınının gündeminden düşmemişti.

Sanık Alaa S.'nin, 26 Ağustos 2018 tarihinde Chemnitz'de Iraklı Farhad A. ile birlikte kentinde 35 yaşındaki Küba kökenli Alman vatandaşı Daniel H.'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü ve iki kişiyi de bıçakla ağır yaraladığı iddia ediliyor. Firari Farhad A. hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

Büyük oranda görgü tanıklarının ifadesine dayandırılan iddianameye göre olay 26 Ağustos sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bir kebabçının yakınında meydana geldi. Savcılık H. ile önce 22 yaşındaki Farhad A.'nın çatıştığını sonra iki şüphelinin Daniel H.'yi bıçakladığını iddia ediyor.

Cinayete ilişkin diğer zanlı Iraklı Yousif A. ise delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

Mahkemenin tarafsızlığı sorgulandı

Sanık S.'nin avukatı Ricarda Lang, DNA ve parmak izi gibi adli kanıtlar eksik olduğu için  müvekkiline karşı açılan davanın zayıf olduğunu savunuyor.

Duruşma başlar başlamaz mahkemenin tarafsızlığını sorgulayan savunma avukatı Lang, mahkeme heyetinde sağ populist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ya da göç ve İslam karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler" (PEGIDA) oluşumunun üyesi olup olmadığını sordu.

Dava süresince yaklaşık 50 tanığın ifade vermesi bekleniyor. S. suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabilir. Bir sonraki duruşma 26 Mart tarihinde yapılacak.

AFP,dpa,epd/SSB,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da mültecileri hedef alan saldırılar arttı

Almanya'da mülteci yurtlarına düzenlenen saldırılardaki azalma eğiliminin son dönemde yükselişe geçtiği belirtildi. Temmuz-Eylül döneminde düzenlenen 37 saldırıda dokuz kişi yaralandı. (08.11.2018)  

Chemnitz’de yaşayan Türkiye kökenliler: Merkel geç kaldı

Başbakan Merkel Ağustos ayında 35 yaşında bir Almanın bıçaklanarak öldürülmesiyle haftalarca aşırı sağcı gösterilerin düzenlendiği Chemnitz’i ilk kez ziyaret etti. Kentte yaşayan Türkiye kökenliler Merkel’e tepkili. (17.11.2018)  

Chemnitz olayında bir zanlı serbest bırakıldı

Almanya’nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi olayında tutuklanan iki şüpheliden biri serbest bırakıldı. Bir diğer şüpheli hala aranıyor. (18.09.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Chemnitz'te yabancılar korkuyla yaşıyor  

"Kimse artık bu kentte kalmak istemiyor"  

Benzer içerik

Symbolbild Rechtsextreme in Chemnitz

Aktivist sanatçılar aşırı sağcıları bulmak için girişim başlattı 03.12.2018

Provokatif siyasi eylemlerle tanınan sanatçı grubu Siyasi Güzellik Merkezi, Chemnitz’deki yabancı düşmanı gösterilere katılan kişileri teşhis etmeyi hedefleyen bir girişim başlattı.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

"Aşırı sağcılık bütün Almanya’nın sorunudur" 29.08.2018

Chemnitz olaylarıyla ilgili DW'nin sorularını yanıtlayan gazeteci Michel Friedman'a göre Nazi sloganları ve yabancılara yönelik şiddet toplumda geniş destek bulan demokrasi düşmanlığının sadece görünen kısmı.

Deutschland Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr

Alman özel harekat timinde aşırı sağ soruşturması 08.02.2019

Alman özel harekat timinin kuruluşunda da görev yapmış bir yarbayın aşırı sağcı propaganda gerekçesiyle açığa alındığı bildirildi. 2018'de dördü aşırı sağcı olmak üzere radikal eğilimli 7 kişi disipline sevk edilmişti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sehitlik Moschee in Berlin (Getty Images/C. Koall)

Almanya'da camilere terör saldırısı endişesi

Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından konuşan Almanya İçişleri Bakanı, Almanya'daki camilerin de teröristlerin hedefleri arasında yer alabileceğini belirtti.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  