 Chauvin′e yönelik cinayet suçlaması ağırlaştırıldı | DÜNYA | DW | 03.06.2020

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DÜNYA

Chauvin'e yönelik cinayet suçlaması ağırlaştırıldı

ABD'de savcılık George Floyd’u öldüren polis Derek Chauvin'e yönelik cinayet suçlamasını üçüncü dereceden ikinci dereceye yükseltti. Savcılık diğer üç polise de cinayete yardım suçlaması yöneltti.

Almanya, Berlin

Almanya, Berlin

ABD'de savcılık, 25 Mayıs tarihinde diziyle George Floyd'un boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'e yönelik cinayet suçlamasını ağırlaştırdı.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Başsavcı Keith Ellison'ın Chauvin'i ikinci dereceden cinayetle suçladığını söyledi. Chauvin daha önce üçüncü dereceden cinayetle suçlanıyordu. Böylece Chauvin'in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması mümkün hale geldi.

Klobuchar, savcılığın olay yerinde bulunan ve şu ana kadar bir suçlama yöneltilmeyen diğer üç polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao'yu ise ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla suçladığını açıkladı.

Minnesota eyaleti ceza kanuna göre üçüncü dereceden cinayet suçlaması öldürme kastı olmadan, kötülük içeren bir eylem sonucunda ölüme neden olmayı düzenliyor. İkinci dereceden cinayet ise, önceden planlanmasa da kasıtlı bir şekilde öldürmeyi düzenliyor.

Derek Chauvin

Derek Chauvin

George Floyd'un yere yatırılıp kelepçelenmesine yardım eden iki polis memuru ile Chauvin'in dizini bastırdığı olay anına ait videoda çevredeki kalabalığı uzak tutmaya çalışırken görülen polis memuru görevlerinden alınmıştı.

Başından beri diğer üç polisin de tutuklanmasını talep eden Floyd'un ailesi, bugün kamuoyuna bir kez daha benzer çağrıda bulunmuştu. Floyd ailesinin avukatı Ben Crump, diğer üç polis memurunun "Nefes alamıyorum" diye yardım isteyen bir adamı koruyamadıklarını, bu nedenle suça karıştıklarını belirtmişti.

Polis memuru Chauvin tarafından yaklaşık 9 dakika boyunca boynuna bastırılarak yerde tutulan Floyd'la ilgili resmi otopsi raporunda ölüm nedeni ani kalp durması olarak belirtilirken; ailenin yaptırdığı bağımsız otopsiye göre 46 yaşındaki adam boğazda oluşan baskıyla nefessiz kalma sonucu hayatını kaybetti.

Reuters / GY, EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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