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Charlie Hebdo

Fransız mizah dergisi.

1992'den bu yana yayın hayatını sürdüren Charlie Hebdo, İslam'ı eleştiren karikatürleri nedeniyle çok sayıda tehdit aldı. Dergi, 2015 yılında radikal İslamcıların saldırısına uğradı, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. DW Türkçe'nin Charlie Hebdo ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV April 2016 *** «Je suis Panama» - Die französische Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» titelt am 06.04.2016 nach den Berichten zu Offshore-Geschäften in Panama mit einer Karikatur empörter Reiche. Unter der Überschrift «Steuer-Terrorismus» lässt das Blatt auf der Titelseite der am Mittwoch veröffentlichten Ausgabe Zigarre-rauchende Vermögende gegen das Datenleck zu Finanzgeschäften mit Briefkastenfirmen demonstrieren. Sie tragen Schilder mit den Parolen «Ich bin Panama», «Keine Angst» und «Sie werden unseren Lebensstil nicht ändern» - Schlagworte, die an die Solidaritätsbekundungen nach dem Terroranschlag auf «Charlie Hebdo» erinnern. Foto: Gerd Roth/dpa (zu dpa «Charlie Hebdo» titelt nach Offshore-Enthüllungen: «Je suis Panama» vom 06.04.2016) | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/G. Roth

Charlie Hebdo'nun yöneticilerine "Cumhurbaşkanına hakaret"ten iddianame 27.03.2021

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı kapak nedeniyle Charlie Hebdo’nun dört yöneticisi hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Dezember 2020, Paris, Frankreich, Eine Gerichtszeichnung stellt eine Szene aus dem Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» dar. Die Szene zeigt die Anhörung von 14 mutmaßliche Komplizen des Attentäters. Einer der Hauptbeschuldigten im Prozess ist zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Charlie Hebdo davası: Türkiye kökenli sanığa 30 yıl hapis 16.12.2020

Fransa'da mahkeme, Charlie Hebdo ve Yahudi marketi saldırılarıyla ilgili davanın baş sanıklarından olan Türkiye kökenli Ali Rıza Polat'ı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
ARCHIV April 2016 *** «Je suis Panama» - Die französische Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» titelt am 06.04.2016 nach den Berichten zu Offshore-Geschäften in Panama mit einer Karikatur empörter Reiche. Unter der Überschrift «Steuer-Terrorismus» lässt das Blatt auf der Titelseite der am Mittwoch veröffentlichten Ausgabe Zigarre-rauchende Vermögende gegen das Datenleck zu Finanzgeschäften mit Briefkastenfirmen demonstrieren. Sie tragen Schilder mit den Parolen «Ich bin Panama», «Keine Angst» und «Sie werden unseren Lebensstil nicht ändern» - Schlagworte, die an die Solidaritätsbekundungen nach dem Terroranschlag auf «Charlie Hebdo» erinnern. Foto: Gerd Roth/dpa (zu dpa «Charlie Hebdo» titelt nach Offshore-Enthüllungen: «Je suis Panama» vom 06.04.2016) | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/G. Roth

Charlie Hebdo'nun Twitter hesabına erişim engeli 02.11.2020

Türkiye'de internet sayfasına beş yıl önce erişim engeli getirilen Charlie Hebdo'nun Twitter hesabı da Ankara 6'ıncı Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile engellendi.

29.10.2020, Frankreich, Nizza: Menschen zünden Kerzen auf der Straße vor der Kirche Notre Dame für die Opfer einer Messerattacke an. Bei der Messerattacke hat es mindestens drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Frankreich hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Foto: Valery Hache/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Fransa neden hedef ülke? 31.10.2020

Fransa’da son zamanlarda peş peşe gerçekleşen terör eylemleri neyin işaretçisi? Bu eylemler neden çoğunlukla Fransa’da gerçekleşiyor?

"Hiçbir zaman teslim olmayacağız" 30.10.2020

"Fransa’da gündem Charlie Hebdo'nun kapağı değil, koronavirüs" 28.10.2020

DW Haber - 28.10.2020 28.10.2020

İzin ve istifaların iptaline tepki: "Sağlıkçının canı yok mu?", TCMB enflasyon tahminini 3,2 puan yükseltti, "Fransa’da gündem Charlie Hebdo'nun kapağı değil, koronavirüs", "Çocukları cinsel istismardan koruyan sözleşme tarikat ve cemaatlerin hedefinde."
© Julien Muguet/IP3, Paris, France le 9 mai 2012 - Dernier conseil des ministres du quinquennat au Palais de l Elysee. France's ministers leaving the Elysee presidential palace, on May 9, 2012 in Paris

Fransa: Gözdağına boyun eğmeyeceğiz 28.10.2020

Charlie Hebdo'nun Erdoğan karikatürü ve Ankara'dan gelen sert tepkilerle ilgili açıklama yapan Fransız hükümet sözcüsü, "Asla ilke ve değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.
ARCHIV April 2016 *** «Je suis Panama» - Die französische Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» titelt am 06.04.2016 nach den Berichten zu Offshore-Geschäften in Panama mit einer Karikatur empörter Reiche. Unter der Überschrift «Steuer-Terrorismus» lässt das Blatt auf der Titelseite der am Mittwoch veröffentlichten Ausgabe Zigarre-rauchende Vermögende gegen das Datenleck zu Finanzgeschäften mit Briefkastenfirmen demonstrieren. Sie tragen Schilder mit den Parolen «Ich bin Panama», «Keine Angst» und «Sie werden unseren Lebensstil nicht ändern» - Schlagworte, die an die Solidaritätsbekundungen nach dem Terroranschlag auf «Charlie Hebdo» erinnern. Foto: Gerd Roth/dpa (zu dpa «Charlie Hebdo» titelt nach Offshore-Enthüllungen: «Je suis Panama» vom 06.04.2016) | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/G. Roth

Charlie Hebdo'ya soruşturma açıldı 28.10.2020

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan karikatürü nedeniyle Charlie Hebdo yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. İletişim Başkanlığı da gereken "hukuki ve diplomatik adımların" atılacağını duyurdu.
ARCHIV April 2016 *** «Je suis Panama» - Die französische Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» titelt am 06.04.2016 nach den Berichten zu Offshore-Geschäften in Panama mit einer Karikatur empörter Reiche. Unter der Überschrift «Steuer-Terrorismus» lässt das Blatt auf der Titelseite der am Mittwoch veröffentlichten Ausgabe Zigarre-rauchende Vermögende gegen das Datenleck zu Finanzgeschäften mit Briefkastenfirmen demonstrieren. Sie tragen Schilder mit den Parolen «Ich bin Panama», «Keine Angst» und «Sie werden unseren Lebensstil nicht ändern» - Schlagworte, die an die Solidaritätsbekundungen nach dem Terroranschlag auf «Charlie Hebdo» erinnern. Foto: Gerd Roth/dpa (zu dpa «Charlie Hebdo» titelt nach Offshore-Enthüllungen: «Je suis Panama» vom 06.04.2016) | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/G. Roth

Ankara'dan Charlie Hebdo'ya 'iğrenç yayıncılık" suçlaması 28.10.2020

Türkiye ile Fransa arasında siyasi gerilimin yaşandığı bir dönemde, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Erdoğan kapağı, Ankara'da tepkiye yol açtı.
ARCHIV April 2016 *** «Je suis Panama» - Die französische Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» titelt am 06.04.2016 nach den Berichten zu Offshore-Geschäften in Panama mit einer Karikatur empörter Reiche. Unter der Überschrift «Steuer-Terrorismus» lässt das Blatt auf der Titelseite der am Mittwoch veröffentlichten Ausgabe Zigarre-rauchende Vermögende gegen das Datenleck zu Finanzgeschäften mit Briefkastenfirmen demonstrieren. Sie tragen Schilder mit den Parolen «Ich bin Panama», «Keine Angst» und «Sie werden unseren Lebensstil nicht ändern» - Schlagworte, die an die Solidaritätsbekundungen nach dem Terroranschlag auf «Charlie Hebdo» erinnern. Foto: Gerd Roth/dpa (zu dpa «Charlie Hebdo» titelt nach Offshore-Enthüllungen: «Je suis Panama» vom 06.04.2016) | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/G. Roth

Charlie Hebdo'dan bu sefer Erdoğan karikatürü 27.10.2020

Fransız Charlie Hebdo dergisi, yayımladığı Erdoğan karikatürüyle sert tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "Faşizm ve faşistler kaybedecek" mesajı paylaştı.
French firefighters load an injured person into a waiting ambulance near the former offices of the French satirical magazine Charlie Hebdo following an alleged attack by a man wielding a knife in the capital Paris on September 25, 2020. - The threats coincide with the trial of 14 suspected accomplices of the perpetrators of the massacres at Charlie Hebdo and a Jewish supermarket that left a total of 17 dead. (Photo by Alain JOCARD / AFP) (Photo by ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

Paris'te Charlie Hebdo dergisi yakınlarında bıçaklı saldırı 25.09.2020

Paris’te Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıda en az iki kişi yaralandı. Olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı.
01.09.2020 French President Emmanuel Macron attends a media conference in Beirut, Lebanon, Tuesday, Sept. 1, 2020. French President Emmanuel Macron issued a stern warning to Lebanon's political class, urging them to commit to serious reforms within few months or risk punitive action including sanctions, if they fail to deliver. (Gonzalo Fuentes/Pool via AP) |

Macron "dine hakaret hakkı"nı savundu 02.09.2020

Charlie Hebdo davası başlarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da vatandaşların dine hakaret olarak algılanabilecek ifadeler kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi.
07/01/20*** [The following text was translated automatically] Paris, France, 07/01/20 | A woman is holding a Charlie Hebdo plate. It is exactly 5 years ago today that the terrorist attack on the headquarters of the satirical weekly Charlie Hebdo took place. The brothers Saïd and Chérif Kouachi shot 10 people, including 8 employees of the magazine. Photo: Joris van Gennip |

Charlie Hebdo davası başlıyor 02.09.2020

Charlie Hebdo'ya saldırı davası Paris'te başlıyor. 14 sanığın bulunduğu davada baş sanık Türkiye kökenli Fransız vatandaşı Ali Rıza Polat.
This picture taken on September 1, 2020 in Paris shows covers of French satirical weekly Charlie Hebdo reading All of this, just for that, to be published on September 2 to mark this week's start of the trial for 14 accused in January 2015 jihadist attacks in Paris. - Twelve people, including some of France's most celebrated cartoonists, were killed on January 7, 2015, when brothers Said and Cherif Kouachi went on a gun rampage at the paper's offices. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Charlie Hebdo Muhammed karikatürlerini tekrar yayımlıyor 01.09.2020

2015 yılında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili dava Çarşamba günü Paris’te başlıyor. Dergi, yarın satışa çıkacak sayısında büyük tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini tekrar yayımlayacak.
French national Peter Cherif (C) alleged associate of the Kouachi brothers, perpetrators of 2015 Charlie Hebdo attack, boards a plane as he is extradited to France at Djibouti International Airport in Djibouti on December 22, 2018. - Cherif was arrested the Djibouti national police in December 16, 2018. (Photo by - / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: Changing byline to [-]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by -/AFP via Getty Images)

Charlie Hebdo şüphelisi Fransa'ya iade edildi 23.12.2018

Fransa'daki Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğu öne sürülen Peter Cherif, saldırıdan dört yıl sonra Afrika ülkesi Cibuti'de yakalanarak Fransa'ya iade edildi.

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