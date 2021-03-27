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Fransız mizah dergisi.
1992'den bu yana yayın hayatını sürdüren Charlie Hebdo, İslam'ı eleştiren karikatürleri nedeniyle çok sayıda tehdit aldı. Dergi, 2015 yılında radikal İslamcıların saldırısına uğradı, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. DW Türkçe'nin Charlie Hebdo ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.