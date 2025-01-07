Charlie Hebdo saldırısının 10'uncu yılında kurbanlar anıldı

Fransa'da hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen terör saldırısının 10'uncu yıl dönümünde saldırıda yaşamını yitirenler anıldı. 7 Ocak 2015 tarihinde Charlie Hebdo'nun başkent Paris'teki ofisine Kalaşnikof silahlarla düzenlenen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırı, o dönem yoğun tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara neden olan Muhammed peygamber karikatürlerinin ardından meydana gelmiş ve El Kaide bağlantılı radikal İslamcı iki saldırgan, iki gün süren kovalamacanın ardından güvenlik güçlerince vurularak öldürülmüştü. İki saldırganla birlikte hareket eden üçüncü bir kişi de bir Yahudi marketinde dört kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırılarda bir de polis memuru hayatını kaybetmiş, toplam 17 kişi ölmüştü.

Charlie Hebdo'nun eski ofisi önünde düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Macron da katıldı. Fotoğraf: LUDOVIC MARIN/REUTERS

Charlie Hebdo'nun Paris'teki eski ofisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Başbakan François Bayrou ve çok sayıda bakan katıldı. Charlie Hebdo'nun saldırıda hayatta kalan çalışanları, kurban yakınları ve hükümet temsilcileri ofisin bulunduğu bina önüne çelenkler bıraktı, hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Macron: Terörle mücadelede ara vermek yoktur

Saldırıda ölenlerin yakınlarının isteği üzerine çelenk bırakma töreninde konuşmalar yapılmadı. Cumhurbaşkanı Macron, anma töreni öncesinde Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Terörizmin, toplumlarımızda önceden olduğu gibi hâlâ mevcut bir risk olduğunu biliyoruz. Bu da asla gevşemememiz ve toplumca dikkati elden bırakmamamız gerektiği anlamına geliyor. Terörizmle mücadelede ara vermek yoktur" dedi.

Fransa'da 2015'te Charlie Hebdo ile başlayan ve diğer saldırılarla devam eden terör dalgasında 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

AFP,dpa/BK,TY

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