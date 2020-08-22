 Charite: Bulgular Navalni′nin zehirlendiği yönünde | ALMANYA | DW | 24.08.2020

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ALMANYA

Charite: Bulgular Navalni'nin zehirlendiği yönünde

Berlin'de tedavi altına alınan Kremlin karşıtı Rus siyasetçi Navalni ile ilgili zehirlenme şüphesi doğrulandı. Tedavinin yapıldığı Berlin Charite hastanesi, klinik verilerin zehirlenmeyi kanıtladığını açıkladı.

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Rusya'da zehirlenme belirtileri göstererek komaya giren ve tedavi için Berlin Charite hastanesine getirilen Kremlin muhalifi Rus politikacı Aleksey Navalni'nin iddia edildiği gibi zehirlenmiş olduğu bildirildi. Charite hastanesinden yapılan açıklamada Navalni'nin zehirlendiği doğrulanarak, "Klinik veriler, Navalni'nin kolinesteraz inhibitörleri grubundan aktif bir madde ile zehirlendiğini gösteriyor. Fakat özel olarak hangi madde olduğu henüz bilinmiyor" ifadesi kullanıldı.

Arşiv - Aleksey Navalni

Arşiv - Aleksey Navalni

Rusya'da perşembe günü bir iç hat uçuşu sırasında rahatsızlanarak komaya giren 44 yaşındaki Navalni, Sibirya bölgesinde yer alan Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Kremlin'e yönelik eleştirileriyle bilinen Navalni'nin yakınları, muhalif siyasetçinin çayına konulan bir madde ile zehirlendiğini ileri sürüyor. Ailesinin de isteği üzerine Navalni, geçtiğimiz cumartesi günü bir ambulans uçakla Berlin'deki Charite hastanesine nakledilmişti. Navalni'nin durumunun ciddiyetini koruduğu fakat ciddi hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

Reuters,AFP / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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