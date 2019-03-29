 Cezayir′in geçici devlet başkanı Bensalah oldu | DÜNYA | DW | 09.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Cezayir'in geçici devlet başkanı Bensalah oldu

Ordunun desteğini çekmesinin ardından geçen hafta istifa eden Buteflika'nın yerine geçici devlet başkanı olarak meclisin üst kanadının başkanı Abdülkadir Bensalah atandı. Bensalah, Buteflika'ya yakın bir isim.

Algerien Abdelkader Bensalah (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

Cezayir parlamentosu, Abdülaziz Buteflika'nın istifasının ardından, meclisin üst kanadının başkanı olan Abdülkadir Bensalah'ı geçici Devlet Başkanı olarak atadı.

Bensalah, Salı günü meclise hitaben yaptığı konuşmada, "Cezayir halkının devlet başkanlarını en kısa sürede seçebilmelerini sağlamak için çalışmalıyız" dedi. Bensalah, "Üstlenmek durumunda olduğum bu milli görev, Cezayir halkına egemenliklerini uygulama şansını sağlayacak geçiş sürecinin yönetilmesi noktasında ağır bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir" diye konuştu.

1999 yılından bu yana iktidarda olan Buteflika, haftalarca süren protestoların ardından yaklaşık bir hafta önce istifa etmişti. İstifa, Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah'ın, Buteflika'nın azledilmesi için anayasal sürecin derhal başlatılması talebinde bulunmasının hemen ardından gelmişti. Buteflika, 90 gün içerisinde seçim yapılacağını vaat etmişti.

Cezayir anayasasına göre, yeni seçimler yapılana dek Bensalah geçici devlet başkanı olarak görevini sürdürecek. Bensalah'ın seçimlerde aday olması ise sözkonusu değil.

Köklü demokratik reformların yapılmasını isteyen protestocuların, Bensalah'ın da aralarında bulunduğu birçok isme sıcak bakmadığı biliniyor. Bensalah, Buteflika'nın yakın bir müttefiki ve Cezayir'i onlarca yıl yöneten grubun bir mensubuydu.

Buteflika'nın istifa etmesi talebiyle başlayan protesto gösterileri haftalarca devam etmişti. Buteflika, Nisan ayı ortasında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerini kitlesel gösteriler nedeniyle ertelemiş ve ülkede reformlar yapılacağını açıklamıştı. Ancak seçimlerin ertelenmesi nedeniyle Buteflika’nın da görev süresi uzamış, bu da protestolara yol açmıştı.

Buteflika, 2013 yılında yaşadığı rahatsızlığın ardından hayatını tekerlekli sandalyede ve kamuoyundan uzak geçirmeye başlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,rtr/BÜ,BK

Önerdiğimiz linkler

Cezayir Devlet Başkanı Buteflika istifa etti

Cezayir Devlet Başkanı Buteflika'nın haftalardır süren protestoların ardından bugünden geçerli olmak üzere istifa ettiği bildirildi. (02.04.2019)  

Buteflika'dan istifa kararı

Cezayir’de halkın yoğun protestolarına maruz kalan devlet başkanı Abdülaziz Buteflika'nın geçiş döneminde devlet mekanizmasının işleyişini güvence altına aldıktan sonra 28 Nisan’da görevinden ayrılacağı duyuruldu. (01.04.2019)  

Buteflika'nın istifasını isteyen 1 milyon Cezayirli yürüdü

Cezayir'de Devlet Başkanı Buteflika'nın istifasını talep eden bir milyon kişi sokaklardaydı. Polisin plastik mermilerle müdahale ettiği protesto gösterisi bugüne kadar düzenlenen en büyük Buteflika karşıtı eylem oldu. (29.03.2019)  

Benzer içerik

Algerien Erneut Massendemonstration in Algier gegen Bouteflika

Buteflika'nın istifasını isteyen 1 milyon Cezayirli yürüdü 29.03.2019

Cezayir'de Devlet Başkanı Buteflika'nın istifasını talep eden bir milyon kişi sokaklardaydı. Polisin plastik mermilerle müdahale ettiği protesto gösterisi bugüne kadar düzenlenen en büyük Buteflika karşıtı eylem oldu.

Algerien, Freitagsdemo

Cezayir Genelkurmay Başkanı: Buteflika gitmeli 26.03.2019

Cezayir'de Devlet Başkanı Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yapan isimlere Genelkurmay Başkanı da eklendi. Genelkurmay Başkanı anayasanın ilgili maddesine atıfta bulunarak Buteflika'nın azledilmesini istedi.

Algerien Proteste gegen Verlängerung Amtszeit Präsident Abdelaziz Bouteflika

Cezayir’de Buteflika protestoları hız kesmiyor 03.03.2019

Cezayir’de devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık için resmi sürenin dolmasına az bir süre kala on binlerce kişi yeniden aday olmaya hazırlanan Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’yı protesto etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 16 Suudi'ye yaptırım

ABD Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak 16 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getirdi.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  