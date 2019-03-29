Cezayir'in geçici devlet başkanı Bensalah oldu

Cezayir parlamentosu, Abdülaziz Buteflika'nın istifasının ardından, meclisin üst kanadının başkanı olan Abdülkadir Bensalah'ı geçici Devlet Başkanı olarak atadı.

Bensalah, Salı günü meclise hitaben yaptığı konuşmada, "Cezayir halkının devlet başkanlarını en kısa sürede seçebilmelerini sağlamak için çalışmalıyız" dedi. Bensalah, "Üstlenmek durumunda olduğum bu milli görev, Cezayir halkına egemenliklerini uygulama şansını sağlayacak geçiş sürecinin yönetilmesi noktasında ağır bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir" diye konuştu.

1999 yılından bu yana iktidarda olan Buteflika, haftalarca süren protestoların ardından yaklaşık bir hafta önce istifa etmişti. İstifa, Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah'ın, Buteflika'nın azledilmesi için anayasal sürecin derhal başlatılması talebinde bulunmasının hemen ardından gelmişti. Buteflika, 90 gün içerisinde seçim yapılacağını vaat etmişti.

Cezayir anayasasına göre, yeni seçimler yapılana dek Bensalah geçici devlet başkanı olarak görevini sürdürecek. Bensalah'ın seçimlerde aday olması ise sözkonusu değil.

Köklü demokratik reformların yapılmasını isteyen protestocuların, Bensalah'ın da aralarında bulunduğu birçok isme sıcak bakmadığı biliniyor. Bensalah, Buteflika'nın yakın bir müttefiki ve Cezayir'i onlarca yıl yöneten grubun bir mensubuydu.

Buteflika'nın istifa etmesi talebiyle başlayan protesto gösterileri haftalarca devam etmişti. Buteflika, Nisan ayı ortasında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerini kitlesel gösteriler nedeniyle ertelemiş ve ülkede reformlar yapılacağını açıklamıştı. Ancak seçimlerin ertelenmesi nedeniyle Buteflika’nın da görev süresi uzamış, bu da protestolara yol açmıştı.

Buteflika, 2013 yılında yaşadığı rahatsızlığın ardından hayatını tekerlekli sandalyede ve kamuoyundan uzak geçirmeye başlamıştı.

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