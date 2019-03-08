 Cezayir′de Buteflika protestosunda 195 gözaltı | DÜNYA | DW | 09.03.2019

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DÜNYA

Cezayir'de Buteflika protestosunda 195 gözaltı

Cezayir'de yaklaşık 20 yıldır devlet başkanı olan Abdulaziz Buteflika'nın seçimlerde beşinci kez aday olmasını protesto için düzenlenen gösterilerde 195 kişi gözaltına alındı.

Algerien Präsidentschaftswahlen l Proteste (picture alliance/NurPhoto/B. Bensalem)

Cezayir'de dört dönemdir görevde olan Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçimlerde yeniden aday olmasını protesto için düzenlenen gösterilerde Cuma günü 195 kişi gözaltına alındı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Başkent Cezayir'de düzenlenen gösteriler sırasında devlet başkanlığı konutuna çıkan caddeyi kapatan emniyet güçleriyle, göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve sis bombası kullandı.

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Cezayir resmi haber ajansı APS çıkan olaylarda resmi verilere göre 112 polis memurunun yaralandığını, 195 kişinin ise yağma ve mala zarar verme şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Cezayir'de Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerdeki adaylığına tepki gösteren on binlerce kişi, başkent Cezayir başta olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde haftalardır protesto gösterileri düzenliyor.

82 yaşındaki Buteflika dört dönemdir devlet başkanlığı görevini sürdürüyor. Abdulaziz Buteflika 2013 yılında geçirdiği felç sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başlamış ve o tarihten bu yana nadiren kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Konuşma konusunda da sıkıntı yaşayan Buteflika'nın çevresindekiler tarafından kukla gibi kullanıldığı yönünde eleştiriler getiriliyor.

AFP, dpa/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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