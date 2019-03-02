 Cezayir’de Buteflika protestoları hız kesmiyor | DÜNYA | DW | 03.03.2019

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DÜNYA

Cezayir’de Buteflika protestoları hız kesmiyor

Cezayir’de devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık için resmi sürenin dolmasına az bir süre kala on binlerce kişi yeniden aday olmaya hazırlanan Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’yı protesto etti.

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Cezayir, 18 Nisan'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık için resmi sürenin dolmasına az bir süre kala yine protesto gösterilerine sahne oldu. Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez aynı göreve aday olmasını protesto için birçok üniversite binasında ve Anayasa Konseyi yakınında gösteriler düzenlendi. Yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı belirtilen eylemlerde protestocular "Buteflika defol” ve "Beşinci döneme hayır” sloganları attı. Fransa’nın Paris ve Marseille kentlerinde de Cezayirlilerin birkaç yüz kişilik gruplar halinde Buteflika’yı protesto ettiği belirtiliyor.

Algerien Algier - Studenten Protestieren gegen die Pläne von Präsident Abdelaziz Bouteflika seine Amtszeit zu verlängern

Cezayir'deki gösteriler sırasında polise çiçek veren öğrenciler

Cezayir'de ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten 82 yaşındaki Buteflika'nın seçimlerde tekrar aday olduğunun açıklanmasından beri gösteriler düzenleniyor. Cuma günü 2011 yılındaki Arap Baharı’ndan bu yana en büyük gösteri yaşanmış, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken çıkan çatışmalarda 180’den fazla insan yaralanmıştı.

Algerien Parlamentswahlen 04.05.2017 (Reuters/Z. Bensemra)

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika 2017 yılındaki seçimlerde oy kullanırken

Buteflika İsviçre'de tedavi görüyor

2013 yılında felç geçiren ve o günden bu yana tekerlekli sandalye kullanan Buteflika, sağlık sorunları nedeniyle tedavi amacıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunuyor. Cezayir’de şimdiye kadar aralarında emekli General Ali Gediri’nin de olduğu altı kişi resmi adaylık başvurusunda bulundu. Gençler arasında popüler bir isim olan iş adamı Raşid Nekkaz’ın da bu isimler arasında olduğu belirtiliyor. Cezayir’de birçok muhalif siyasetçi ise seçimleri boykot çağrısı yapıyor. Ilımlı İslam çizgisinde sayılan Barış Toplumu Hareketi (HMS) de Buteflika’nın seçimlerde aday olması halinde seçimlere katılmayacağını açıkladı.

Cezayir’de nüfusun yaklaşık yüzde 70'i 30 yaşın altında. Dünya Bankası rakamlarına göre işsizliğin yüzde 13 dolayında olduğu ülkede 25 yaşın altındakiler arasında işsizlik oranı yüzde 24 olarak ölçülmüştü.

dpa, rtr, afp, ap / EC, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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