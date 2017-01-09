 Cezayir ile Almanya arasında iadeler konusunda uzlaşma | ALMANYA | DW | 17.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Cezayir ile Almanya arasında iadeler konusunda uzlaşma

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Uyahya ile biraraya geldi. Uyahya, Merkel'e Almanya'da oturum hakkı bulunmayan Cezayirlileri geri alma sözü verdi.

Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Uyahya ile Cezayir'de bir araya geldi. Görüşmede başlıca gündem maddesi, Almanya'da oturum hakkı bulunmayan ve ülkeyi terk etme mecburiyetinde bulunan yaklaşık 3 bin 700 Cezayir vatandaşının iadesiydi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Merkel, söz konusu kişilerin "daha etkin bir biçimde" geri gönderilmesi için "iyi usuller" üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Cezayir Başbakanı Uyahya da konuyla derhal ilgileneceklerini belirterek, "Cezayir, çocuklarını geri alacak. Hatta 5 bin kişiyi geri alabiliriz” dedi. Kimliklerin netleşmesi halinde geri dönüşün de mümkün hale geleceğini söyleyen Uyahya, “Umuyorum ki bu olabildiğince hızlı bir şekilde olacak” diye konuştu. Uyahya dijital bir teşhis sisteminin bu işlemi hızlandıracağını belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel de genç Cezayirlilerin Almanya'ya gelebilmesi için eşzamanlı olarak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, iki uygulamanın birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Video izle 02:58
Şimdi canlı
02:58 dk

Almanya’da mültecilere bakış değişti mi?

Merkel Cezayir'i "güvenli geliş ülkesi" yapmak istiyor

Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan gibi Alman hükümetinin "güvenli geliş ülkesi" olarak tanımlamak istediği ülkeler arasında. Söz konusu sınıflandırmanın hayata geçmesi durumunda bu ülkelerden gelen insanların mülteci olarak tanınması zorlaşırken, sınırdışı edilmeleri kolaylaşacak. Alman iltica hukukunda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Gana ve Senegal “güvenli geliş ülkesi” olarak tanımlanıyor.

Almanya'da Cezayir vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularının kabul edilme oranı halihazırda oldukça düşük. 2017 yılı itibarıyla bu oran yüzde 2 olarak kayıtlara geçerken, son üç yıl içerisinde Cezayir’e sınırdışı edilenlerin sayısıysa arttı. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2015 yılında 57 Cezayirli ülkesine sınırdışı edilirken, 2017 yılında bu rakam 450 olarak kaydedildi. Basına yansıyan haberlerde bu sayının 500’ü aştığı ileri sürülüyor.

Önerdiğimiz linkler

Yapılan araştırmaya göre Almanlar gündelik hayatlarında göç ve sığınmacılar konusuna tahmin edilenden daha olumlu bakıyor. Türkiye kökenliler ise toplumun geri kalanına oranla göç konusuna daha fazla kuşkuyla yaklaşıyor. (17.09.2018)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB Sınır Koruma Ajansı Frontex’in yetkilerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi. (17.09.2018)

Afrika gezisine Senegal'dan başlayan Almanya Başbakanı Merkel, ziyareti sırasında Alman şirketlerinden Afrika'daki yatırımlarını arttırmalarını istedi. (30.08.2018)

Rheinische Post gazetesinin İçişleri Bakanlığı rakamlarına dayandırdığı haberine göre halihazırda Almanya'da yaklaşık bin 500 Cezayirli'nin iltica süreci devam ederken, 200 kadar Cezayirli mülteci olarak tanındı. Yaklaşık 100 Cezayirli ise geçici koruma statüsünde bulunuyor. Bu statü, ülkelerine dönmeleri durumunda idam cezası, işkence ya da iç savaş nedeniyle hayati tehlike gibi ciddi zarar görebilecek durumda olan ancak hukuken mülteci statüsü kazanamayacak olan sığınmacılara tanınıyor.

Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan’ın güvenli geliş ülkesi olarak sınıflandırılması için Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu koalisyon hükümetinin girişimi geçmişte Federal Eyaletler Meclisi'nde Yeşiller'in engeline takılmıştı. Girişimin tekrar başarısızlığa uğraması muhtemel, zira hükümet partilerinin Federal Eyaletler Meclisi’nde çoğunluğu bulunmuyor.

Merkel Cezayir'in bölgesel rolünü övdü

Merkel ile Uyahya arasındaki görüşmede göçün yanı sıra Libya, Mali, Sahil Bölgesi ve Ortadoğu'daki sorunlar ile uluslararası terörizm de ele alındı. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert görüşme öncesinde Twitter hesabı üzerinden "Cezayir, Kuzey Afrika'da önemli bir bölgesel istikrar faktörü" açıklaması yaptı. Merkel de basın toplantısında Cezayir'in Mali ve Libya'da krizlerin çözümü konusunda oynadığı rolü överek bu istikrar rotasını destekleyeceklerini söyledi. Merkel'in ayrıca Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, Merkel'in Cezayir ziyaretini eleştirdi. Merkel'in istikrarı “mezarlık sessizliği” ile karıştırdığını söyleyen Dağdelen, "Devlet Başkanı Buteflika Alman silah yardımları sayesinde sosyal protesto hareketlerine, eleştirel gazetecilere ve aktivistlerin üstüne baskıcı bir biçimde gidiyor” diye konuştu.

dpa,AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Almanya’da mültecilere bakış değişti mi?  

Benzer içerik

Deutschland | BK Angela Merkel Jahrestagung dbb Beamtenbund

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak 09.01.2017

Almanya Başbakanı Merkel iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine iade sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Auftakt Klausur CSU-Landesgruppe

Alman Hristiyan Birlik partileri arasında mülteci uzlaşması 09.10.2017

Hristiyan Birlik partileri koalisyon görüşmelerinin en önemli konularından iltica politikası üzerinde uzlaştı.

Kanada Trauer nach Anschlag auf Moschee in Quebec

Cami saldırganı altı cinayetten yargılanacak 31.01.2017

Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye saldırı düzenlemekle suçlanan 27 yaşındaki zanlı altı kez cinayet, beş kez ise cinayete teşebbüs suçundan yargılanacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bundeskanzlerin Angela Merkel beim BfV Hans-Georg Maaßen (picture-alliance/dpa/O. Berg)

Die Welt: Merkel Maaßen’ın gitmesinden yana

Die Welt gazetesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın görevden alınmasından yana olduğunu ileri sürdü. Koalisyon ortakları salı günü bu konuyu görüşecek.  

FOTO-GALERİ

default

Avrupa’nın en güzel saatleri

Kol saati ve akıllı telefon çağında artık kamuya açık alanlardaki saatlerin bir önemi kalmadı. Ancak birçoğu hala ayakta ve güzelliğini koruyor. İşte Avrupa’nın en güzel saatleri. 