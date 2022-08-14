  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Hukuk ve AdaletTürkiye

Cezaevinde iki tutuklu yaşamını yitirdi

Felat Bozarslan
5 saat önce

68 yaşındaki hasta tutuklu İbrahim Yıldırım Elazığ Cezaevi’nde, eski DBP parti meclisi üyesi Mehmet Candemir ise Giresun Espiye Cezaevi’nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

https://www.dw.com/tr/cezaevinde-iki-tutuklu-ya%C5%9Fam%C4%B1n%C4%B1-yitirdi/video-62815376

Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan hasta tutuklular son günlerde sık sık ölüm haberleriyle gündeme geliyor. Son iki günde Elazığ ve Giresun’da iki hasta tutuklu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre, 322 binden fazla tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Türkiye cezaevlerinde halen 651’i ağır durumda olmak üzere 1517 hasta tutuklu var. İHD kayıtlarına göre, 2022 yılında cezaevlerinde yaşamını yitiren 45 kişiden 22’si hastalıklarından dolayı öldü. Hak savunucuları, bu tutukluların yardım almadan yaşamını sürdüremediği ve cezaevi şartlarının sağlık durumlarını daha da kötüleştirdiğini belirtiyor.

Haberin tamamını izlemek için videoya tıklayın!

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Aşırı yağış nedeniyle İstanbul'un pek çok semtindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu - (15.08.2022)

Ankara ve İstanbul sular altında kaldı

Felaket
4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Odessa limanında bekleyen gemiler

Karadeniz'deki tahıl koridorunda soru işaretleri

Karadeniz'deki tahıl koridorunda soru işaretleri

Gıda güvenliği
11 saat önce
Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin üzerinden tam bir yıl geçti

Doğruluk kontrolü: Taliban verdiği sözleri tuttu mu?

Doğruluk kontrolü: Taliban verdiği sözleri tuttu mu?

Politika
18 saat önce
Türk Hava Kuvvetleri filosundaki F-16 savaş uçağı

F-16 görüşmeleri sürüyor, son durum ne?

F-16 görüşmeleri sürüyor, son durum ne?

Politika
14 Ağustos 2022
Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve DW Editörü Sandra Petersmann

Karzai: Taliban kızların okula gitmesine izin vermeli

Karzai: Taliban kızların okula gitmesine izin vermeli

Politika
14 Ağustos 2022

İklim değişikliği bulaşıcı hastalıkları körüklüyor

İklim değişikliği bulaşıcı hastalıkları körüklüyor

Sağlık
14 Ağustos 2022
Tuna Nehri'nin Almanya'dan geçtiği bölgelerde su seviyesi geriledi

Avrupa'da nehirler dibe vurdu

Avrupa'da nehirler dibe vurdu

Doğa ve Çevre
13 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön