Cezaevinde iki tutuklu yaşamını yitirdi

Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan hasta tutuklular son günlerde sık sık ölüm haberleriyle gündeme geliyor. Son iki günde Elazığ ve Giresun’da iki hasta tutuklu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre, 322 binden fazla tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Türkiye cezaevlerinde halen 651’i ağır durumda olmak üzere 1517 hasta tutuklu var. İHD kayıtlarına göre, 2022 yılında cezaevlerinde yaşamını yitiren 45 kişiden 22’si hastalıklarından dolayı öldü. Hak savunucuları, bu tutukluların yardım almadan yaşamını sürdüremediği ve cezaevi şartlarının sağlık durumlarını daha da kötüleştirdiğini belirtiyor.

Haberin tamamını izlemek için videoya tıklayın!