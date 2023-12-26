Ceza kolonisine gönderilen Navalni: İyiyim

Kutup bölgesinde bir ceza kolonisine gönderilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, avukatı aracılığıyla durumu hakkında açıklama yaparak, "iyi" olduğunu belirtti.

Rusya'nın kutup bölgesindeki bir ceza kolonisine nakledilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin durumunun "iyi" olduğunu bildirdi. Navalni, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Benim için endişelenmeyin. İyiyim" dedi.

Navalni avukatları aracılığıyla paylaştığı mesajında, esprili bir şekilde "Ben yeni Noel Baba'yım" diyerek, Kuzey Kutup Dairesi'nde Yamal Yardımadası'nın Harp kentinde bulunduğunu, en yakın yerleşim yerinin Labıtnangi olduğunu dile getirdi.





20 günlük yorucu bir yolculuk ile buraya nakledildiğini aktaran Navalni, yine de "hâlâ Noel Baba'ya yakışan bir ruh hali içinde olduğunu" belirtti. "Cumartesi akşamı beni buraya getirdiler" diyen Navalni, Vladimir, Moskova, Çelyabinsk, Yekatarinburg, Kirov, Vorkuta üzerinden "garip bir güzergah" izlediklerini ifade etti.

Ocak ayının ortasından önce kimsenin kendisini bulmasını beklemediğini belirten Navalni, bu nedenle dün "Bir avukat seni görmek istiyor" dedikleri zaman çok şaşırdığını söyledi. Avukatından, birçok kişinin kendisi için endişelendiğini öğrendiğini belirten Navalni, destekçilerine teşekkür etti.

İklime uygun kış giysileri giydiğini ve uzun yolculuk sırasında sakal bıraktığını belirten Navalni, karla kaplı ve avlu olarak kullanılan komşu hücre ile penceresinden görünen çitler haricinde çevresini pek görmediğini aktardı.

Navalni'den haber alınamamıştı

Cezaevinde tutulan Navalni'den Aralık ayı başından bu yana haber alınamamış, Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aleksey Navalni'yi bulduklarını bildirmişti. "Şu anda Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Harp yerleşiminde bulunan IK-3'te (ceza kolonisi)" ifadelerini kullanan Yarmiş, avukatının Navalni'yi ziyaret ettiğini ve muhalif siyasetçinin durumunun iyi olduğunu aktarmıştı.

Yaklaşık 5 bin nüfuslu Harp bölgesinde, çok sayıda ceza kolonisi yer alıyor.

Kremlin'e muhalif tutumuyla bilenen Navalni, yazın "aşırıcılık" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni'nin Harp'ta çok daha zor cezaevi koşullarında kalacağı belirtiliyor. Ceza kolonisine genellikle sadece müebbet hapis cezasına çarptırılanlar ile tehlikeli olarak değerlendirilen mahkumlar gönderiliyor.

AFP / JD,ET

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