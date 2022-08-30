Ceyhan Kaymakamlığı İlkay Akkaya konserini iptal etti

Adana Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenecek İlkay Akkaya konserini Ceyhan Kaymakamlığı kamu düzeni, emniyet ve asayişi gerekçe göstererek iptal etti.

Adana'daki Ceyhan Kaymakamlığı, Ceyhan Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan İlkay Akkaya konserini kamu düzeni, emniyet ve asayişi gerekçe göstererek iptal etti.

Ceyhan Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, belediyenin 22 Ağustos'ta Ceyhan Kaymakamlığından resmi izin alarak hazırlığına başladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinin, yine Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sanatçı İlkay Akkaya'nın Ceyhanlı hemşerilerimizle buluşacağı konser programı ne yazık ki Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle sanatçı İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlı hemşerilerimizden özür dileriz" denildi.

Kaymakamlığın açıklaması

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise sosyal medya hesabında, Ceyhan Kaymakamlığının konser iptaline ilişkin yazısını paylaştı.

Ceyhan Kaymakamlığının Ceyhan Belediye Başkanlığına dün gönderdiği yazıda, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünün konserle ilgili kaymakamlığa görüş bildirdiği yazıya atıfta bulunuldu.

Ceyhan Kaymakam Vekili Doç. Dr. Adil Nas imzasını taşıyan yazıda, Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos Salı günü İlkay Akkaya konseri için "gerekli izinlerin" verilmesinin istendiği belirtildi. Yazıda, "Konser etkinliğinin düzenlenmesi, genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmemiştir" denildi.

CHP'li siyasetçi Bulut, Kızılırmak grubunun kurucularından İlkay Akkaya'nın vereceği konserin iptaline tepki gösterdi. "Yolsuzluk, rüşvet ayyuka çıktı, hâlâ konser yasaklamakla uğraşıyorlar" diyen Bulut, "Festivallerden, sanattan, sanatçıdan, türkülerden korkan iktidar, Ceyhan'da İlkay Akkaya konserini yasakladı. Yasaklarınızla; sanat, sanatçı düşmanlığınızla ilk seçimde gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

ANKA/ JD, CÖ