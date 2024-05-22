Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına tartışmalı atama

26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni, 20 Mayıs'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bin 44 hâkim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi.

Atamaya ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ancak atama kararında dikkat çeken bir isim yer aldı. Adalet Bakanlığının yaptığı sınavı kazanarak Hakim Adayı olan Süleyman Doğruöz, kura töreni sonucunda Adana Ceyhan Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Doğruöz'ün adı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken Cebeci Kampüsü'ndeki olaylara karışmıştı. Sendika.Org'ta o dönem yer alan haberde, Doğruöz'ün 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Ülkücülerin sol görüşlü öğrencilere saldırdığı olaylara karıştığı anlatıldı. Bu olaylar sırasında farklı fakültelerden gelen Ülkücü kökenli öğrencilerin, bıçak ve palalarla diğer öğrencilere saldırdığı görüntülere yansımıştı.

Doğruöz, 2018-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanlığı görevi de yaptı.

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