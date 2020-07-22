 CETA Anlaşması′na hellim peyniri engeli | DÜNYA | DW | 01.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

CETA Anlaşması'na hellim peyniri engeli

AB-Kanada ticaret anlaşması CETA Kıbrıs Cumhuriyeti parlamentosunda oylandı. Parlamento, hellim peynirinin de aralarında bulunduğu bir dizi ürünü yeterince korumadığı gerekçesiyle anlaşmayı onaylamadı.

default

Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasında imzalanan ve 2017 yılında geçici olarak yürürlüğe de giren Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA), AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin parlamentosu tarafından 18 kabul oyuna karşı 37 ret oyu ile onaylanmadı.

Kamu radyosu RIK'nın bildirdiğine göre, muhalefetteki komünist AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) ile sosyalist vekiller, hellim peyniri başta gelmek üzere, pek çok ürünün söz konusu anlaşmada yeterince korunmadığı görüşünü savunuyor.

Izgarası ve kızartması rağbet gören ve yüksek miktarda ihracatı yapılan hellim peyniri, Kıbrıslılar tarafından bir nevi ulusal sembol sayılıyor.

Kıbrıslı Geleneksel Hellim Peynirini Koruma Vakfı, uzun süredir Bulgaristan ile de hellim peynirine benzer bir ürün nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor. Konuyu önce AB içindeki sorumlu birime, akabinde de Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na taşıyan vakıf, ilk aşamada başarı sağlamıştı.

Solcular CETA Anlaşması'na eleştirel bakıyor

Kıbrıslı solcu partiler, Kanada ile AB arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması CETA'ya, çok uluslu büyük şirketleri güçlendireceği ve onlarla rekabet edemeyecek geleneksel küçük üreticiyi yok edeceği eleştirisini getiriyor. Yeşiller partisi de CETA'nın çevreye zararı artıracağı, genetik yapısı değiştirilmiş ürünleri destekleyeceği iddiasıyla CETA'ya karşı çıkıyor.

AB üyesi kimi ülkeler onayladı

AB üyesi bazı ülkeler CETA Anlaşmasını onaylarken, bir kısım üye ülke parlamentosu henüz anlaşmaya resmen onay vermedi. 2017'de geçici olarak yürülüğe giren CETA Anlaşması'nın kısıtlama olmaksızın uygulanabilmesi için bütün üye ülkelerin ulusal parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyor.

Kıbrıs'ta hükümete yakın kulislerden bildirildiğine göre, Kıbrıs'a has bazı geleneksel ürünlerin korunmasına ilişkin bir takım düzenlemelerin yapılmasının ardından CETA Anlaşması'nın onaylanmak üzere yeniden meclise getirilmesi bekleniyor. Bunun ne zaman gerçekleşebileceği ise şu an için netleşmiş değil.

dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB ile ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor

AB, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşı misilleme önlemlerini devreye sokuyor. İlk etapta Amerikan ithal ürünlerine 2,8 milyar euroluk ek vergi kararlaştırıldı. Çin de Trump yönetimine misilleme tehdidinde bulundu.  

Avrupa Parlamentosu‘ndan CETA’ya yeşil ışık

Bir süre önce Kanada ile AB arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması (CETA) Avrupa Parlamentosu’nun onayından geçti. Ancak yüzlerce kişi Parlamento önünde CETA’yı protesto etti.  

Benzer içerik

Türkei Präsident Erdogan in seinem Palast

Türkiye "eksik demokrasi"den "ılımlı otokrasi"ye geriledi 22.07.2020

Bertelsmann Vakfı'nın ardından Würzburg Üniversitesi'nin araştırmasında da Türkiye "ılımlı otokrasiler" arasında gösterildi. Araştırmada 179 ülkede demokrasi kalitesindeki değişimler mercek altına alındı.

Volkan Bozkir

Volkan Bozkır BM Genel Kurul Başkanı seçildi 18.06.2020

BM Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin eski AB Bakanı Volkan Bozkır seçildi. Bozkır, Türkiye'den bu göreve seçilen ilk isim oldu. BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden dördü de belirlendi.

Öykü Arin Yazici

Öykü Arin’in aradığı ilik sizde olabilir 04.12.2018

Çağdaş ve Eylem Şen Yazıcı’nın 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin’in yakalandığı lösemiden kurtulması için ilik nakli şart. İlk taramada uygun ilik bulunamazken Türkiye’den sonra Almanya’da da bağış kampanyası düzenlendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rus vatandaşları 29 Temmuz'da polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Belarus-Rusya hattında “Wagner gerilimi” tırmanıyor

Belarus’un, “terör saldırısı” hazırlığında oldukları iddiasıyla 33 Rus vatandaşını gözaltına alması, Rusya'nın tepkisine yol açtı. Kremlin, vatandaşlarının en kısa zamanda serbest bırakılması için Belarus’a çağrı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  